Report stasera su Rai 3: dall’inchiesta sul piccolo Domenico al flop del calcio italiano, tutte le anticipazioni

Le anticipazioni di Report stasera su Rai 3: l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il fallimento del calcio italiano e i segreti della colazione industriale.

Il giornalismo investigativo di Rai 3 si riprende la scena della prima serata con un nuovo appuntamento di Report, il talk d’inchiesta guidato da Sigfrido Ranucci.

La puntata di oggi, domenica 31 maggio, mette sul piatto un ricco ventaglio di indagini che spaziano dalla sanità allo sport, toccando anche la politica internazionale e le abitudini alimentari dei cittadini, con l’obiettivo di fare luce su zone d’ombra e sollevare interrogativi di stretto interesse pubblico.

Il viaggio giornalistico si apre oltreoceano con lo spazio Lab Report intitolato “L’assedio“. I corrispondenti della trasmissione hanno fatto tappa a Cuba per documentare una crisi strutturale profonda, esasperata da continui distacchi di energia elettrica, forti privazioni finanziarie e dal peso storico del blocco economico imposto dagli Stati Uniti.

L’indagine evidenzia come la paura delle ritorsioni e delle sanzioni di Washington spinga persino i grandi marchi europei a interrompere i canali d’affari con L’Avana, lasciando la popolazione locale in una condizione di cronica scarsità di farmaci e risorse elementari, a cui i cittadini tentano di opporsi con forme di resilienza quotidiana.

L’attenzione si sposta poi su una delle pagine più dolorose della cronaca recente con l’inchiesta cardine dal titolo “Domenico nel cuore“. Il programma riaccende i riflettori sul dramma di Domenico Caliendo, il bimbo di soli due anni scomparso a seguito del controverso innesto di un organo cardiaco che era stato precedentemente congelato.

Attraverso una meticolosa mappatura dei fatti, il servizio punta a rimettere insieme i tasselli di una presunta serie di inadempienze e sviste mediche, con l’intento di infrangere i muri di silenzio istituzionale e definire le reali colpe dietro la perdita del piccolo.

Dalla sanità al mondo del calcio

Dalla sanità si passa poi al rettangolo verde con il reportage “Un calcio all’Italia”, che analizza il momento più buio del nostro pallone all’indomani del fallimento della spedizione azzurra per i Mondiali del 2026.

L’approfondimento scava nei meccanismi interni delle società sportive, della Lega di massima serie e dei vertici federali per comprendere l’inaridimento dei vivai nazionali e l’incapacità di lanciare campioni in grado di imporsi nel panorama globale, promettendo di svelare retroscena inediti sulla gestione del potere calcistico.

Infine, la trasmissione entra nelle case dei telespettatori esaminando il primo pasto della giornata nel servizio “La colazione grassa“. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono i banconi dei bar e gli scaffali dei supermercati, analizzando nel dettaglio la reale composizione di merendine e cornetti industriali ricchi di zuccheri complessi, grassi idrogenati e additivi chimici.

L’inchiesta si avvale del supporto di scienziati ed esperti di nutrizione per svelare anche le anomalie presenti sulle diciture di alcune brioche confezionate che vengono commercializzate sotto la falsa bandiera del benessere. Per chi volesse seguire le inchieste, l’appuntamento è fissato per le 20.30 su Rai 3, con la possibilità di seguire la diretta o recuperare i servizi in un secondo momento sulla piattaforma streaming RaiPlay.