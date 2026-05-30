Rivoluzione estiva su Rai 2: Monica Setta si prende il prime time dopo Belve. Confessioni senza sconti, segreti della politica e dello sport dal 9 giugno.

Monica Setta raddoppia e si prende il prime time della Fagnani: ecco il colpaccio estivo che accende Rai 2

Il palinsesto estivo della seconda rete Rai si prepara a una scommessa audace, affidando la prima serata a uno dei volti più prolifici e riconoscibili del daytime aziendale. A partire da martedì 9 giugno, Monica Setta conquista lo slot che per mesi è stato il regno indiscusso delle interviste graffianti di Belve, traghettando la sua creatura televisiva in una dimensione più intima e notturna.

Il programma cambia collocazione e, al tempo stesso, evolve nella struttura, trasformandosi in un talk show di approfondimento biografico che elegge il momento della scelta esistenziale a baricentro narrativo di ogni singola puntata.

Il passaggio dalla striscia pomeridiana al grande palcoscenico del prime time richiede necessariamente un ampliamento degli orizzonti editoriali. Se la versione diurna si era concentrata prevalentemente sulle dinamiche e sulle confessioni legate al mondo dello spettacolo, la versione serale decide di abbattere i confini tematici per accogliere protagonisti provenienti dai settori più disparati della società civile.

Un format innovato per Monica Setta

Davanti alle telecamere si alterneranno figure di primo piano della politica, dello sport, del giornalismo e della musica, tutte accomunate dall’aver vissuto un momento di svolta cruciale nel proprio percorso personale o professionale.

Il focus non sarà la celebrazione della carriera, bensì l’analisi di quei bivi cruciali in cui un sì o un no hanno ridefinito un’intera esistenza, esplorando anche il delicato tema del fallimento e della successiva rinascita.

L’impianto scenico si preannuncia solido e fedele alla grande tradizione del racconto documentaristico della televisione pubblica. Le interviste a tu per tu saranno costantemente puntellate da una ricca selezione di materiali d’archivio, testimonianze visive e suggestioni musicali capaci di restituire la tridimensionalità del vissuto degli ospiti. In questo contesto, lo stile di conduzione di Monica Setta diventa il vero motore del format.

Per la conduttrice si prospetta un’estate di straordinario impegno televisivo, considerando che la prima serata del martedì non escluderà il consueto presidio del fine settimana. Il pubblico della rete troverà infatti un doppio canale di accesso a queste narrazioni biografiche, grazie alla conferma dello spin-off pomeridiano del sabato che manterrà accesi i riflettori sulle vicende dello show business.

Questa duplice proposta si inserisce in una più ampia riorganizzazione dei palinsesti estivi di Viale Mazzini, segnati da significativi ritorni e inaspettate esclusioni, e candida ufficialmente la seconda rete a diventare il rifugio ideale per gli amanti del talk confessionale anche durante i mesi più caldi dell’anno.