Domenica In, anticipazioni ultima puntata oggi: tutti gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier chiude la 50ª edizione di Domenica In con un finale imperdibile: tra gli ospiti Enrico Brignano, l’attesa intervista a Catherine Louise Birmingham e tanta musica.

La storica corazzata della domenica pomeriggio di Rai1 si appresta a vivere il suo ultimo atto stagionale. Domenica 31 maggio, in diretta dagli storici Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Mara Venier guiderà la trentasettesima e ultima puntata di un’annata cruciale, che ha segnato il prestigioso traguardo delle cinquanta edizioni per il contenitore festivo della rete ammiraglia.

Per l’occasione, la padrona di casa sarà affiancata dalla sua collaudata squadra di compagni di viaggio, composta da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Mammucari per un congedo che promette di mescolare cronaca, grandi interviste, musica e una forte dose di amarcord.

Le anticipazioni, chi ci sarà con Domenica In

Il blocco di apertura della trasmissione sarà riservato a un momento di forte impatto emotivo e mediatico. Mara Venier accoglierà in studio Catherine Louise Birmingham, figura al centro delle cronache nazionali e nota al pubblico come la madre della cosiddetta “famiglia nel bosco”.

Nel salotto di Rai1, Birmingham offrirà una testimonianza intima e approfondita anticipando i temi della sua autobiografia intitolata “La mia verità”, in arrivo nelle librerie il prossimo 2 giugno, promettendo di fare luce sui retroscena di una vicenda che ha diviso e appassionato l’opinione pubblica.

Dalle sfumature intense della cronaca si passerà poi ai toni più leggeri della comicità con l’arrivo di Enrico Brignano. L’attore romano, reduce dai fasti televisivi dell’ultima stagione, si presterà a un serrato faccia a faccia con la conduttrice, oscillando tra aneddoti privati e retroscena professionali, senza rinunciare a regalare al pubblico a casa alcune delle sue celebri incursioni satiriche sui costumi italici.

La seconda parte del pomeriggio vedrà la musica salire in cattedra attraverso una scaletta che spazia tra generi e generazioni differenti. Le sonorità contemporanee saranno rappresentate da Samurai Jay, pronto a lanciare la sua ultima scommessa discografica, a cui farà eco il ritorno di una delle voci più eleganti della melodia italiana, Mietta, che presenterà il suo nuovo singolo estratto dall’album fresco di stampa. A chiudere il cerchio delle esecuzioni dal vivo interverrà Gianluigi Lembo, incaricato di accendere l’atmosfera dello studio con un tributo alla grande tradizione classica napoletana.

Prima dei saluti finali, il programma manterrà la sua consueta finestra sull’attualità e sui fatti più caldi della settimana. Mara Venier e il giornalista Tommaso Cerno orchestreranno un tavolo di dibattito arricchito dal contributo di esperti e opinionisti.

Il congedo definitivo dal pubblico della domenica sarà invece un momento corale e celebrativo: la conduttrice, supportata da Enzo Miccio e Pino Strabioli, ripercorrerà le tappe fondamentali, i sorrisi e le emozioni che hanno caratterizzato questa trionfale cinquantesima edizione, sigillando un’altra stagione di grandi ascolti per la prima rete Rai.