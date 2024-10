Tù sì que vales: anticipazioni, diretta, streaming quinta puntata 19 ottobre 2024

Quinto appuntamento con Tù sì que vales in onda stasera, 19 ottobre 2024, in prima serata – intorno alle 21.35 – su Canale 5. Continuano senza sosta le esibizioni dei talenti di varia natura selezionati per entrare nello Studio 8 del Centro di produzione Titanus Elios in Roma e sottoporsi al giudizio di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto, alla sua seconda edizione sulle poltrone di TSQV. Ad allungare il brodo le strane incursioni di Giovannino.

A condurre Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Noi di TvBlog seguiamo la puntata con il nostro consueto liveblogging. Ma il momento migliore di tutte le edizioni del programma si è verificato sabato scorso, quando Rudy Zerbi e Maria De Filippi si sono cimentati nell’imitazione dei Ricchi e Poveri in Ma non tutta la vita.

Tù sì que vales 2024: il regolamento

Come di consueto, davanti ai quattro giudici e alla giuria popolare, si esibiranno cantanti, ballerini, musicisti, acrobati, maghi, illusionisti, sportivi, attori, comici e non solo.

Per passare il turno, i talenti in gara dovranno convincere i giudici e la giuria popolare, ottenendo almeno tre “vales”.

I quattro giudici, anche in quest’edizione, hanno a disposizione la bacchetta magica per diminuire (o restituire) il tempo a disposizione per ogni concorrente, e la clessidra, da regalare ad un artista in gara che non è riuscito ad accedere finale, che si esibirà, quindi, per una seconda volta, con il giudice che proverà a convincere la giuria popolare a dare alla seconda esibizione il 100% dei sì utili per farlo accedere alla finale.

Tù sì que vales 2024, conduttori e giuria: chi sono?

I conduttori dell’undicesima edizione del talent show sono Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

La giuria, invece, è formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto.

Sabrina Ferilli, invece, rappresenta la giuria popolare.

Ospite fisso di quest’edizione, inoltre, Giovannino, interpretato da Giovanni Iovino.

Tú sí que vales, quinta puntata 21 settembre 2024: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il programma in diretta dalle ore 21:35 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.