Tu si que vales 2025, una conduttrice famosa tra gli ospiti vip: ecco chi è

Tu si que vales tornerà in onda sabato 27 settembre 2025 su Canale Cinque, il divertente talent show si prepara al grande ritorno e – a quanto pare – ci sarà un volto molto famoso tra gli ospiti vip di quest’edizione. Le registrazioni del programma sono iniziate e, proprio per questo, si conoscono alcune anticipazioni riguardo le nuove puntate.

A rivelarle è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha anticipato la data di inizio e ha poi rivelato chi ci sarà tra gli ospiti vip di quest’edizione. La sua presenza è la conferma di quanto tra lei e Maria De Filippi ci sarebbe un rapporto speciale, basti pensare che per molti sarebbe lei l’erede della regina degli ascolti Mediaset.

Chi è la conduttrice famosa che sarà ospite a Tu si que vales?

Stiamo parlando di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo e di This is Me, spin off del talent show di Amici. Pare che ci sia lei nella lista dei personaggi famosi che saranno ospiti del simpatico programma di Canale Cinque.

La Toffanin, che sabato 13 tornerà in onda con Verissimo, si prepara a vivere un anno molto impegnativo dal punto di vista televisivo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, infatti, pare che in questa stagione avrà ancora più spazio, oltre al doppio appuntamento con il programma d’approfondimento del weekend, tornerà al timone dello spin off di Amici. Dovrebbe poi condurre uno speciale, presumibilmente di Verissimo, che andrà in onda in prima serata, in cui intervisterà personaggi legati alla politica. Al momento su quest’ultimo format non vi sono molte anticipazioni, se non quelle dette nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, avvenuta a fine luglio.

E tra un programma e l’altro, Silvia Toffanin sarà anche ospite di Tu si que vales, la vedremo così in una veste inedita, perché dovrà mettersi alla prova nel divertente gioco del lip sync, cui partecipano tutti gli ospiti vip del talent di Canale Cinque. Abituati a vederla sempre molto garbata e pacata, nessuno conosce il lato più “giocherellone” della compagna di Pier Silvio Berlusconi. La sua presenza nel format potrebbe essere dovuta anche a motivi promozionali, è probabile che dal momento che potrebbe acquisire sempre più spazio in tv, la si voglia presentare anche in altre vesti.

Ad ogni modo la presenza di Silvia Toffanin come ospite di Tu si que vales è la prova di come lei e Maria De Filippi vadano d’accordo, è stata la famosa conduttrice a volerla alla conduzione di This is me e pare che nutra nei suoi confronti una grande stima professionale. Proprio per questo ha lavorato a stretto contatto con lei nella realizzazione dello spin off di Amici e probabilmente per la stessa ragione l’ha voluta nel suo programma. Non ci resta che aspettare la messa in onda che vedrà la compagna di Pier Silvio Berlusconi come ospite e vedere come se la cava sul palco.