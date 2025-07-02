Tu Si Que Vales, il colpaccio di Maria: chi soffia alla Rai

Le registrazioni delle selezioni Tu si Que Vales sono iniziate e, secondo le anticipazioni del talent show, pare che Maria De Filippi quest’anno abbia deciso di avere ospiti davvero importanti, che arrivano direttamente dalla Rai. La conduttrice difficilmente sbaglia “un colpo” e anche per questa nuova edizione ha deciso di “pensare in grande”.

Sembrerebbe che molti degli ospiti che la De Filippi ha scelto per le nuove puntate di Tu Si Que Vales arrivano direttamente dalla Rai, tanti altri invece sono volti amatissimi di Mediaset, tutti professionisti che parteciperanno allo show portando con se il loro bagaglio di esperienze.

Gli ospiti delle nuove puntate di Tu Si Que Vales

Nelle nuove puntate di Tu Si Que Vales sfileranno ospiti davvero importanti, molti dei quali arrivano direttamente dalla Rai. E’ il caso di Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, che è stato anche insegnante della scuola di Amici, dove è tornato successivamente diverse volte. Ci sarà anche Fiorella Mannoia, che ha preso parte al Festival di Sanremo 2024. Infine nel lungo elenco di personaggi famosi che prenderanno parte al talent show ci sarebbe anche Simona Ventura, volto di Rai2, che però quest’anno ha preso parte all’Isola dei Famosi – in onda su Canale Cinque – nelle vesti di opinionista.

Maria De Filippi avrebbe poi deciso di chiamare molti volti amati di Mediaset, è il caso di Rossella Brescia, ma anche di Ilary Blasi. Pare che la show girl, dopo aver presentato Battiti Live, pare che presenzierà anche a Tu Si Que Vales. A lei, nella lista dei prossimi ospiti del programma, ci sono anche Pierpaolo Spallon, Raz Degan, Lorella Cuccarini – insegante di Amici – Diletta Leotta, Alessandra Celentano e infine Nathalie Guetta.

Un parterre, quello selezionato dalla De Filippi, di primo ordine, del resto la conduttrice quest’anno anche per la giuria ha previsto una new entry che sarà sicuramente molto apprezzata dal pubblico. Parliamo di Paolo Bonolis, conduttore amatissimo dai telespettatori, che prenderà il posto di Gerry Scotti. Quest’ultimo ha lasciato il talent dopo 14 anni in cui ha fatto parte della giuria ed è stato lui stesso a spiegarne i motivi, evitando così che iniziassero a circolare dubbi legati alle ragioni che lo avrebbero spinto ad andare via.

Ma Scotti ha spiegato che dopo tanti anni ha deciso di lasciare perché ha diversi impegni in più progetti e quindi, ha sentito il bisogno di prendersi del tempo per se e la sua famiglia: “Mi hanno chiamato per tantissimi progetti e sento il bisogno di dedicare più tempo alla mia estate, alla salute, ai miei nipoti e anche a qualche vacanza. È solo questo il motivo.” Così sono tutti in attesa di vedere Bonolis alle prese con i concorrenti del talent e, conoscendo la sua ironia, è sicuro che se ne vedranno delle belle.