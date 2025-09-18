Quando inizia Tu Si Que Vales 2025: tutti i dettagli e le novità

È uno dei programmi più amati dal pubblico italiano e, puntuale come ogni anno, si prepara a tornare su Canale 5. Tu sì que vales 2025 segna una nuova stagione ricca di sorprese e conferme, con un cast rinnovato, ospiti d’eccezione e la consueta miscela di talento e intrattenimento che da anni lo rende il re del sabato sera televisivo.

La nuova stagione avrebbe dovuto debuttare il 20 settembre, ma Mediaset ha scelto di posticipare l’avvio di una settimana. La prima puntata andrà dunque in onda sabato 27 settembre alle 21:30 su Canale 5 e inaugurerà ufficialmente la sfida autunnale con Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Una concorrenza serrata che da anni anima la stagione televisiva e divide i telespettatori.

I conduttori e le conferme

Alla guida del programma ritroveremo l’ormai consolidato trio Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. L’ex rugbista e campione di arti marziali, ormai padroni del palco con il loro stile diretto e ironico, saranno affiancati dalla giovane ballerina ex Amici che porterà come sempre freschezza e leggerezza.

La vera novità del 2025, però, riguarda la giuria. Dopo anni di presenza costante, Gerry Scotti lascia il programma per concentrarsi su altri impegni targati Mediaset, tra cui La Ruota della Fortuna, show prolungato dopo gli ascolti record delle ultime settimane.

Il suo posto sarà preso da un altro volto storico della tv italiana, Paolo Bonolis. Il conduttore romano porterà in scena il suo inconfondibile mix di sarcasmo, brillantezza e capacità di improvvisazione affiancando Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Confermata anche Sabrina Ferilli, amatissima dal pubblico, che tornerà a rappresentare la giuria popolare con la sua ironia genuina.

Le novità e gli ospiti speciali

Oltre ai vari concorrenti che saliranno sul palco per mostrare i loro talenti, quest’anno ci sarà anche spazio per una mini-competizione tra i giudici. Via libera a performance musicali in playback e siparietti comici che di certo renderanno la scaletta ancor più imprevedibile.

La prima registrazione ha già svelato, inoltre, ospiti di grande richiamo: Emma Marrone, che ha emozionato cantando insieme a Maria De Filippi, e volti amati del piccolo schermo come Luca Argentero, Francesco Arca e Tina Cipollari, quest’ultima sempre capace di aggiungere un po’ di pepe in qualunque situazione.

Insomma, tra conferme e cambiamenti sembra che Tu sì que vales 2025 abbia tutte le carte in regole per ripetere il successo dell’anno scorso. L’appuntamento è quindi per sabato 27 settembre, quando i riflettori torneranno ad accendersi su un palco che da anni è sinonimo di talento e puro intrattenimento televisivo.