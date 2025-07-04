Mediaset recluta due volti Rai: colpaccio di Berlusconi

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni di Tu si que vales 2025. Il format prodotto da Maria De Filippi insieme a Endemol. Il talent che si basa sull’omonimo format di origine spagnola in onda tra il 2008 e il 2013 su Telecinco, la controparte spagnola di Canale 5, è ormai giunto alla sua dodicesima edizione e intende rimanere fedele alla sua mission.

Tu si que vales mira a dare spazio a tutti i diversi talenti che possono guadagnare visibilità grazie al game show trasmesso nella prima serata di Canale 5. Il programma tornerà come di consueto in onda il prossimo autunno e tra le novità ci sarà anche quello che si annuncia come un vero e proprio colpaccio da parte di Pier Silvio Berlusconi. Mediaset sembra essere riuscita a reclutare due celebri volti Rai.

I due volti Rai reclutati da Mediaset, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi

La prima registrazione della prossima edizione di Tu si que vales si è tenuta nei giorni scorsi. Già sono emerse le prime indiscrezioni sui cambiamenti messi in atto da Maria De Filippi. La padrona di casa del programma ha già rinnovato la giuria, con Paolo Bonolis che sostituirà Gerry Scotti nel cast fisso del programma.

I giurati di Tu si que vales 2025 saranno, oltre a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, subentrato a Gerry Scotti. Il conduttore di origini pavesi ha recentemente allungato il contratto con Mediaset e verrà coinvolto nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi progetti editoriali per Canale 5.

Nuovi impegni insomma per il popolare conduttore, sempre più figura chiave di Cologno Monzese, che hanno portato al taglio di vecchie partecipazioni come quella a Tu si que vales. Confermata invece la presenza di Sabrina Ferilli, nuovamente nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. La vera notizia però riguarda la presenza nel cast di Tu si que vales di due amatissimi volti Rai: Pierpaolo Spollon e Nathalie Guetta.

Pierpaolo Spollon ha bisogno di poche presentazioni. Negli ultimi anni l’attore padovano è diventato sempre più popolare sul grande e sul piccolo schermo, soprattutto grazie alle parti in progetti Rai come Doc – Nelle tue mani, Che Dio ci aiuti, L’Allieva. Non è da meno Nathalie Guetta. L’attrice parigina (naturalizzata italiana) è diventata una vera e propria icona anche della tv di casa nostra grazie alla simpaticissima interpretazione di Natalina in Don Matteo.

Non solo Spollon e Guetta: conduttori e altri ospiti di Tu si que vales 2025

Insomma, un colpaccio in piena regola per Mediaset. Il Biscione è riuscito a portare i due attori nel cast degli ospiti fissi della nuova edizione di Tu si que vales. Non è chiaro al momento quale sarà il ruolo nel programma di Pierpaolo Spollon e di Nathalie Guetta. Ma non c’è dubbio che porteranno in dote allo show leggerezza e ironia, due degli storici marchi di fabbrica del talent di Canale 5.

Nelle nuova edizione di Tu si que vales non mancheranno nemmeno gli apprezzatissimi conduttori del programma: Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. A tutto questo si aggiungeranno infine i tanti ospiti che parteciperanno al talent nelle diverse puntate della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni di Cosmopolitan parlano della possibile presenza, come ospiti della prima puntata, di Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca e Emma Marrone.