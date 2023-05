Tutto come previsto. Roberto Sergio domani sottoporrà al parere del Cda Rai le seguenti nomine: Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Quasi nessuna sorpresa anche per i generi, con Jacopo Volpi (questa la novità principale) a Raisport, Marcello Ciannamea all’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all’Intrattenimento Day Time (Simona Sala passa a Radio 2), Paolo Corsini all’Approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e serie Tv. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l’Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione. E così tra poche ore dovrebbe chiudersi questo corposo giro di nomine dirigenziali. A quel punto gli occhi di tutti saranno puntati sui palinsesti, ai quali i nuovi dirigenti stanno in realtà lavorando da settimane. Secondo quanto apprende TvBlog, a dispetto delle voci che si sono diffuse su siti e social nelle scorse ore, non è in dubbio la conferma di Federico Quaranta a Il Provinciale. Si è scritto della possibile sostituzione con Roberto Poletti, per volontà della Lega. A quanto ci risulta, in realtà il giornalista sarà collocato altrove, probabilmente in un programma informativo.

Il Provinciale, tra i titoli Rai che meglio raccontano il territorio italiano, quasi sicuramente resterà in onda su Rai1, con la possibilità di qualche appuntamento speciale in prima serata sulla rete ammiraglia o su Rai2, dove debuttò ormai nel 2020, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

La Rai che sarà, chi al posto di Fabio Fazio?

Per quanto riguarda il dopo Fabio Fazio, che passa a Nove, si brancola nel buio; ad oggi il favorito sarebbe Sigfrido Ranucci con Report, anche se l’ipotesi Massimo Giletti resterebbe ancora in piedi, a dispetto di quella di Nicola Porro che sicuramente resterà a Mediaset, come lui stesso ha fatto intendere di recente. Ad oggi non ci sono conferme sulla possibilità che alla domenica sera su Rai3 approdi Peter Gomez, destinato invece a diventare condirettore de Il Fatto Quotidiano, come annunciato ieri da Marco Travaglio nella riunione di redazione del giornale che dirige.