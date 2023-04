L’ipotesi che Il Provinciale finisca per sempre sarebbe da escludere. Dopo il nostro articolo in cui raccontavamo che il programma di Federico Quaranta avrebbe chiuso la stagione il prossimo 30 aprile e sarebbe potuto non essere confermato in palinsesto, da Viale Mazzini piovono smentite (ufficiose). Nel dettaglio, si apprende che la trasmissione che racconta il territorio della provincia italiana non soltanto tornerà in onda dopo l’estate nella fascia mattutina del sabato di Rai1, ma potrebbe approdare anche in prima serata su Rai2 con alcuni speciali. Si tratterebbe della prima volta de Il Provinciale in prime time (non sarebbe il debutto assoluto per Quaranta, che invece ha in quella fascia di palinsesto qualche tempo fa su Rai1 aveva sperimentato Linea Verde Radici).

Il Provinciale, dunque, saluterà i telespettatori domenica 30 aprile (l’ultima puntata stagionale inedita andrà in onda il giorno prima su Rai1), come previsto. Il mancato allungamento della produzione è motivato, a quanto si vocifera dalle parti di Viale Mazzini, a mere questioni legate al budget, che era stato stanziato a inizio stagione.

Premesso che tutte le indiscrezioni in arrivo dalla tv pubblica in questi giorni più che mai vanno prese con le pinze, considerando che si è vicinissimi al cambio di governance (ieri il cda della Rai ha esaminato e approvato all’unanimità il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 illustrato dall’amministratore delegato Carlo Fuortes), va detto che l’apprezzamento nei confronti de Il Provinciale pare essere condiviso nell’azienda. Oltre alla qualità del prodotto, oggettivamente di livello perché capace di coniugare divulgazione e intrattenimento, dal fronte Rai viene sottolineato il fatto che il programma ha permesso alla rete ammiraglia di guadagnare in termini di ascolti rispetto a Passaggio a nord ovest di Alberto Angela, che in precedenza era collocato nello stesso slot (adesso, invece, è previsto il sabato pomeriggio alle ore 15).