Il Provinciale chiuderà il 30 aprile 2023. Per sempre? L’ipotesi appare più che concreta al momento. Il programma condotto da Federico Quaranta, stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, potrebbe non avere un seguito, nonostante gli ottimi ascolti fatti registrare nel suo periodo di messa in onda, soprattutto da quando (anche per aiutare il nuovo titolo di Elisa Isoardi, Vorrei dirti) ha traslocato su Rai1. Sabato scorso, per esempio, dalle 11.25 alle 12.00 ha ottenuto il 18,25% di share, con 1.102.000 telespettatori (il giorno dopo la replica su Rai2, dalle 14.03 alle 14.51, 4.30% e 588.000)

Al posto della trasmissione che racconta luoghi, persone e valori della provincia italiana e che ha debuttato ad ottobre 2020 dovrebbero esserci nuovi branded content di Linea Verde.

Intanto, dal fronte Rai arrivano voci di conferme rispetto alla conduzione di Linea Verde che anche nella prossima stagione dovrebbe essere affidata alla ormai collaudata coppia formata da Beppe Convertini e Peppone Calabrese. Conferma in arrivo anche Massimiliano Ossini a Unomattina e Linea Bianca, mentre per Linea Blu si profila una conduzione a tre, con Donatella Bianchi, reduce dalla candidatura alla presidenza della regione Lazio con il Movimento 5 Stelle, Fabio Gallo e una giornalista del Tg1. In uscita da Linea Verde Life, invece, Daniela Ferolla e Marcello Masi. Quest’ultimo, come noto, questa estate sarà impegnato al timone di Camper con Monica Caradonna, mentre Tinto e Roberta Morise saranno protagonisti di I viaggi di Camper, in onda subito prima sempre su Rai1.

Tornando a Il Provinciale, nel caso in cui venisse confermata la chiusura definitiva, bisognerà capire quale nuova produzione verrà assegnata a Quaranta – uno dei più bravi divulgatori del territorio della tv italiana – che nel frattempo continua la sua fortunata avventura a Radio 2 dove conduce Decanter in compagnia di Tinto (attualmente in onda su Rai2 con Pizza Doc). Una curiosità: Tinto Prudente ha recentemente lasciato l’Arcobaleno Tre per passare alla Vegastar di Capecchi, mentre Quaranta risulta ancora adesso rappresentato dall’agenzia di Lucio Presta).