Mentre per i nuovi palinsesti autunnali occorrerà attendere le idi di marzo, con tutto quello che ne consegue, ma con saldi al loro posto i direttori di genere dopo che l’AD Carlo Fuortes ha incassato il semaforo verde sul suo piano dl budget del 2023, si inizia a ragionare sulla programmazione estiva prossima ventura della televisione pubblica, tutto questo nonostante la bagarre sanremese che però non farà cadere i vertici Rai. Niente particolari stravolgimenti rispetto ai programmi che hanno popolato la scorsa estate la programmazione delle tre reti Rai, ma piuttosto assisteremo a dei cambi di conduzione nei vari titoli che animeranno i programmi estivi 2023. Qui oggi vi diamo le ultime notizie su Camper, il programma del mezzogiorno estivo della Rete 1.

Per altro potranno pure esserci delle conferme alle varie conduzioni, anche parzialmente, ma davvero tutto è in fieri. Una cosa però vi abbiamo già anticipato da queste parti, ovvero che è previsto il ritorno nel mezzogiorno estivo della prima rete della televisione pubblica del varietà Camper. Il programma che ha debuttato su Rai1 la scorsa estate con un discreto risultato in termini di ascolti, tornerà dunque la prossima estate sempre su Rai1. Programma però che secondo le intenzioni della Rai subirà delle profonde modifiche.

La più importante riguarda il fatto che Camper non andrà più in diretta e da studio, come è accaduto nell’estate del 2022, ma verrà totalmente registrato, montato e sarà in esterna, esattamente come accade nelle varie edizioni di Linea verde, in onda nel fine settimana di Rai1. Camper dovrebbe poi mantenere la fascia oraria di messa in onda, che è la stessa del varietà di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno, vale a dire fra le 12 e le 13,30.

Novità in arrivo decise proprio nelle ultime ore riguardo la conduzione che è stata assegnata a Marcello Masi, il vice direttore della Direzione Editoriale per l’offerta informativa e conduttore di Linea verde life. Tinto e Roberta Morise restano nel team e si occuperanno di viaggiare fisicamente con il Camper alla ricerca delle bellezze del nostro paese nella prima mezz’ora del programma, dopo una intro dello stesso Masi, che si dovrebbe chiamare proprio “In viaggio con Camper”. La linea passerà poi fra le 12:30 e le 13:30 a Marcello Masi che condurrà il programma in esterna, proprio come accade ora nella sua Linea verde life e più genericamente nelle varie Linee di Rete 1.

Appuntamento dunque alla seconda edizione di Camper nel mezzogiorno estivo di Rai1 a partire dal prossimo mese di giugno con l’approdo alla conduzione di Marcello Masi.