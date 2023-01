L’estate è lontana, ma neanche troppo. Dalle parti di Viale Mazzini si lavora da qualche tempo ai titoli che andranno in onda nei mesi caldi. TvBlog è in grado di anticipare che viaggiano verso la conferma in palinsesto su Rai1 due trasmissioni che hanno debuttato a giugno scorso e che hanno tenuto botta in termini di ascolti e di apprezzamento generale. Si tratta di Weekly e di Camper.

Per entrambi i programmi si profila la conferma anche per quanto concerne la conduzione. Salvo colpi di scena, i padroni di casa di Weekly – il titolo, nonostante sia brutto come pochi, dovrebbe rimanere questo – nel 2023 saranno ancora Carolina Rey e Fabio Gallo. Sarebbe, invece, in dubbio la presenza di Cora Boccia. La giornalista del Tg1 potrebbe essere esclusa nel caso in cui si decidesse di alleggerire i contenuti della trasmissione in onda in estate il sabato e la domenica mattina su Rai1. La questione è attualmente sul tavolo dei dirigenti della tv pubblica, che potrebbero decidere di eliminare da Weekly gli spazi di approfondimento, rendendola di fatto una trasmissione di intrattenimento puro.

Dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia della Rai la prossima estate andrà in onda Camper, con la conduzione affidata, anche qui salvo colpi di scena, alla coppia formata da Tinto e Roberta Morise. Confermata anche la collocazione, nella fascia del mezzogiorno, normalmente occupata da È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Per quanto riguarda i palinsesti estivi di Rai1 ricordiamo, infine, che è previsto il ritorno in onda di Reazione a catena. Il quiz di Marco Liorni sostituirà, come di consueto, L’Eredità di Flavio Insinna e potrebbe allungarsi addirittura fino a dicembre 2023, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.