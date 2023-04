Giunti al mese di Aprile, avvicinandoci a piccoli passi verso la chiusura della stagione televisiva 2022/2023 abbiamo già una certezza: Massimiliano Ossini può ritenersi sufficientemente soddisfatto dei buoni risultati portati a casa. Nell’anno della sua consacrazione come volto di punta di Rai 1, la sua Unomattina nella nuova versione nell’arco di questi mesi ha potuto toccare medie del 18 e 19% di share e – in qualche caso – sfondando il 20%.

Unomattina, una sfida (complicata) ma vinta

Numeri che mettono da parte quel malcontento che si era generato attorno all’idea di portare il programma storico del mattino di Rai 1 ad un ridimensionamento di contenuto e orario. Argomenti e conduzione – per la prima volta in tutta la storia del programma in solitaria – sono stati apprezzati dal pubblico visti i numeri e viste tutte le criticità che ben conosciamo, dal traino debole del Tg1 mattina, sino al consolidato Mattino cinque, forte e concentrato su cronaca nera, politica e reality show ma anche l’attenzione su Fiorello che Mamma Rai ha piazzato in controtendenza (rispetto i canoni e strategie televisive) su Rai 2.

Unomattina, festeggia buoni dati d’ascolto che hanno oscillato tra il 18% e il 19% di share e spesso toccando il 20% e 21%. La sfida – sebbene ci siano ancora due mesi abbondanti davanti – può considerarsi vinta, non solo, l’impegno di Ossini a Unomattina proseguirà fino a venerdì 16 giugno 2023, così come altri programmi del daytime come abbiamo avuto modo di anticiparvi proprio da queste pagine.

Qual è il destino di Linea Bianca? C’è la conferma

Anche Linea Bianca, la trasmissione naturistica del sabato pomeriggio di Rai 1 conclusa una settimana fa ha confermato il trend positivo anche in questa nona edizione. Riconquistando il suo orario originale delle ore 14, nella scorsa stagione rubato – nel vero senso della parola – dal Dedicato di Serena Autieri facendo crollare gli ascolti e portando con se molti dubbi, Ossini e la sua Linea Bianca hanno chiuso la serie di 12 puntate con risultati stabili sopra il 13% di share, spesso vicini ai 2 milioni di spettatori. La media della stagione appena conclusa, 2022/2023 è pari al 13.4% di share con quasi 2 milioni di spettatori, segnando così un +3.57% di share rispetto l’edizione 2021/2022 (quella in onda alle ore 15) e un + 1.65% di share rispetto l’edizione 2020/2021 (quella in onda alle ore 14, nel suo orario originale).

Conferma in vista? Se per avere notizie riguardo la prossima stagione di Unomattina dobbiamo ancora attendere ufficialità, fonti di TvBlog possono (senza dubbi) confermare che è già prevista in palinsesto la decima edizione di Linea Bianca ancora con la conduzione affidata di Massimiliano Ossini per la prossima stagione tv. La rete che la trasmetterà sarà sempre Rai 1 e tornerà in onda nel dicembre 2023 con la sua decima edizione. Si tratterà di un anniversario importante per quello che risulta essere l’unico programma della tv generalista dedicato unicamente alle vette d’Italia, patrimonio prestigioso del nostro territorio.

Quindi, se Ossini ha concluso da qualche giorno la sua Linea Bianca, la montagna non lo porterà in vacanza, almeno per ora. Siete appassionati della fiction Un passo dal cielo? Rai Fiction e LuxVid, oltre al podcast già annunciato da Dagospia, lo hanno ingaggiato e richiesto per un cameo nella fiction di successo di Rai 1 al via giovedì scorso, 30 marzo, con la settima stagione. La sua partecipazione, nel ruolo di un medico, è prevista per la sesta puntata in onda, salvo cambiamenti, giovedì 4 maggio 2023.