Quarto Grado, anticipazioni stasera 15 maggio 2026: i casi trattati da Nuzzi e Viero

Anticipazioni Quarto Grado stasera su Rete 4: Nuzzi e Viero riaprono il caso di Garlasco con audio, intercettazioni inedite e i nuovi indizi su Andrea Sempio.

La prima serata del venerdì di Rete 4 si conferma il punto di riferimento per l’approfondimento della cronaca nera Mediaset con il consueto appuntamento insieme a Quarto Grado.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano alla conduzione per guidare i telespettatori attraverso una complessa analisi dei più grandi enigmi giudiziari italiani, combinando il rigore dell’indagine scientifica con il racconto giornalistico sul campo. Al centro dei riflettori televisivi si colloca una delle vicende più discusse e tormentate degli ultimi decenni: l’omicidio di Chiara Poggi, un delitto che a distanza di anni continua a generare clamorosi interrogativi e colpi di scena procedurali.

La trasmissione dedicherà un’ampia finestra editoriale agli ultimissimi risvolti che stanno scuotendo la Procura di Pavia. Sotto la lente d’ingrandimento della magistratura ci sono infatti nuovi e determinanti elementi probatori che rischiano di riscrivere una verità storica che sembrava ormai consolidata dai tre gradi di giudizio.

Nuovi elementi investigativi e la pista alternativa

Il fulcro del dibattito in studio ruoterà attorno agli accertamenti e ai dossier recentemente raccolti dagli inquirenti, che si concentrano in modo particolare sulla posizione di Andrea Sempio. Nel corso della serata verranno passati al setaccio file audio riservati, intercettazioni inedite e verbali di testimonianze mai divulgati prima d’ora, elementi che l’accusa potrebbe considerare decisivi per delineare uno scenario alternativo a quello che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

L’obiettivo del team giornalistico guidato da Nuzzi è quello di fare massima chiarezza sulle discrepanze orarie, sulle tracce biologiche e sui movimenti dei protagonisti di quella tragica giornata del 2007. Attraverso ricostruzioni grafiche tridimensionali e la lettura guidata dei nuovi atti giudiziari, la puntata cercherà di spiegare se la mole di indizi accumulata nell’ultimo periodo sia davvero sufficiente a riaprire ufficialmente il caso davanti alla magistratura competente.

Il confronto in studio tra esperti e opinionisti

Per decifrare la reale rilevanza giuridica di queste nuove scoperte, la trasmissione schiera una squadra di professionisti del settore forense, della psichiatria e della carta stampata. Il tavolo degli ospiti vedrà la partecipazione di figure di spicco come la criminologa Roberta Bruzzone e l’ex magistrato Carmen Pugliese, pronte a valutare la solidità delle nuove piste investigative dal punto di vista legale e comportamentale.

Il quadro interpretativo sarà arricchito dai commenti e dalle analisi di giornalisti esperti di cronaca giudiziaria, tra cui Carmelo Abbate, Grazia Longo e Paolo Colonnello. Gli aspetti scientifici e informatici verranno invece sviscerati grazie alle competenze tecniche di Paolo Reale e del noto psichiatra e criminologo Massimo Picozzi, il cui contributo sarà fondamentale per comprendere i profili psicologici legati alla vicenda.

A completare il parterre e ad animare il confronto sulle reazioni dell’opinione pubblica ci saranno anche le opinioni di Caterina Collovati e l’approfondimento territoriale di Marco Oliva. Come sempre, il pubblico da casa potrà interagire attivamente durante la diretta attraverso i canali social del programma, mentre la puntata resterà accessibile in modalità on-demand sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity subito dopo la conclusione della messa in onda