Propaganda Live, puntata dedicata a Giulio Regeni: Diego Bianchi mostra un reportage sulle ultime fasi dell’inchiesta

Propaganda Live torna in prima serata nel venerdì di La7. L’appuntamento è a partire dalle 21.15. Diego Bianchi ha realizzato un reportage che ripercorre le fasi cruciali del processo per l’omicidio di Giulio Regeni. Temi e ospiti di puntata.

Il venerdì sera torna Propaganda Live. La trasmissione di La7 condotta da Diego Bianchi, in collaborazione con il vignettista Makkox e i tanti ospiti presenti in studio, racconta la settimana tra informazione e intrattenimento con interviste, reportage e dibattito. Anche in questo episodio della decima stagione, ricche presenze a impreziosire una puntata piena di contenuti. Presenti Andrea Pennacchi, con i suoi monologhi, Salvo Di Paola e Fill Pill.

Spazio alla musica d’autore tra un servizio e l’altro con la presenza di un ospite d’eccezione come Fresh Mula. Interprete afro-italiano che sta scalando le classifiche con i suoi successi. In puntata anche una vecchia conoscenza come Tahnee Rodriguez che, con la sua voce, ha animato già diverse puntate della trasmissione. Il ruolo di ospiti fissi, invece, spetta come di consueto a Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata.

Propaganda Live torna in prima serata

I quali avranno il compito di animare il confronto giornalistico con dibattito e analisi. Non mancheranno anche spunti per divertirsi insieme al pubblico in studio, il riferimento è alla social top ten e alla solita rassegna di contenuti irriverenti online tra le varie piattaforme e i diversi account tra post dei vip e tormentoni dei singoli utenti. Una puntata in grado di spaziare, ma la sera del 2 ottobre 2026 sarà dedicata a Giulio Regeni.

Diego Bianchi, infatti, ha preparato un reportage speciale che mette al centro l’attesa sentenza di primo grado del processo sull’omicidio di Giulio Regeni avvenuto nel 2016 tra il 25 gennaio e il 3 febbraio. Il conduttore di Propaganda Live, ora che la vicenda giudiziaria sembra essere arrivata a uno snodo cruciale, ha messo insieme un racconto per immagini che ricostruisce dieci anni di attesa tra analisi, interviste, ricostruzioni e commenti per rivivere le tappe e mettere ordine in una vicenda in grado di segnare e caratterizzare profondamente il dibattito pubblico. Fino a rivedere, in qualche maniera, i rapporti con l’Egitto.

Quando e dove vedere la trasmissione

Un excursus molto particolare che coinvolgerà telespettatori e pubblico presente in studio. L’appuntamento è, come ogni settimana, alle 21.15 in prima serata su La7. Ogni puntata può essere vista anche sull’applicazione ufficiale dell’emittente che racchiude anche gli episodi precedenti della stagione.

La musica di Fresh Mula questa sera a #propagandalive. Appuntamento alle 21.15 su @La7tv pic.twitter.com/JDmy2kHsss — Propaganda Live (@welikeduel) October 2, 2026

È possibile persino andare indietro negli anni, per arrivare a rivedere le prime puntate del programma. Giunto ormai all’edizione numero 10. Un affetto da parte del pubblico che si rinnova non solo attraverso lo Share. La trasmissione, infatti, risulta essere tra le più commentate sui social. Le piattaforme, in questo caso, giocano un ruolo importante.