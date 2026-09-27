Rocco Schiavone, la settima stagione a febbraio 2027: Marco Giallini annuncia il ritorno del Vicequestore

Rocco Schiavone torna su Rai2 con la settima stagione della serie. Ad annunciarlo, nel corso del Tropea Film Festival, è Marco Giallini. L’interprete romano si racconta ai canali social del settimanale Gente: Sara Recordati, senza troppi giri, gli chiede quando rivedremo Rocco Schiavone in televisione. Giallini, senza esitazione, risponde: “Febbraio 2027”, la notizia è di quelle particolarmente attese dato che in Viale Mazzini non era trapelato ancora nulla. Specialmente nel corso della lettura palinsesti, la televisione pubblica si era ben guardata dall’annunciare qualsiasi dettaglio.

Il motivo è semplice: Schiavone genera un appeal non indifferente. Rivelare in anticipo la messa in onda della serie avrebbe fatto salire la pressione attorno a un prodotto che ha avuto successo, ma anche qualche difficoltà realizzativa. L’allusione non è all’infortunio che Marco Giallini ha riscontrato durante le riprese della stagione numero sette. Lo stop forzato è stato affrontato con caparbietà e superato. Il riferimento, affatto casuale da parte di alcuni addetti ai lavori (reparto produzioni), riguarda i costi della fortunata fiction Rai. C’è stato un periodo, nel passato recente, in cui Rocco Schiavone poteva seriamente finire in archivio.

Rocco Schiavone torna su Rai2

Nessuna chiusura, ma qualche periodo di stasi sembrava essere la soluzione migliore. Almeno fin quando non si sarebbero trovati i fondi necessari per continuare a certi livelli. Persino Antonio Manzini, autore dei romanzi con protagonista il Vicequestore di Aosta, aveva detto: “Se devono abbassarsi gli standard qualitativi, meglio aspettare un po’”. Parole che sono cadute nel dimenticatoio non appena, l’estate scorsa, le repliche della fiction hanno toccato vette importanti. La Rai allora ha scelto di andare avanti, così – nell’anniversario dei 10 anni della fiction – vedremo un nuovo capitolo all’opera. Il settimo.

Giallini, poi, si sbilancia ulteriormente e afferma, pungolato dai social di Gente, che ci sarà un’altra stagione in lavorazione a partire da gennaio 2027. Ricapitoliamo: nel mese di febbraio 2027 cominciano le puntate tv della settima stagione, mentre a gennaio del nuovo anno inizieranno le riprese dell’ottava. Una doppia razione di felicità per gli amanti della serie che vorrebbero che Schiavone non finisse mai. Lo sa bene anche Antonio Manzini che continua a scrivere libri, costantemente ispirato da questo grande successo.

Marco Giallini rivela la data ufficiale

L’ultima opera letteraria inerente a Rocco Schiavone si chiama “I tramezzini di Rocco Schiavone” che aumenta il numero di disavventure – dentro e fuori la Questura di Aosta – capitate al protagonista più amato della televisione italiana (a livello seriale e contemporaneo, insieme a Luca Zingaretti nei panni de Il Commissario Montalbano). Tutto è pronto, dunque, per il ritorno di Rocco Schiavone sul piccolo schermo. Anche il cast dovrebbe essere confermato, l’unico cambiamento sostanziale rispetto al recente passato riguarda la regia.

Il capitolo numero sette della fiction Rai sarà diretto da Rolando Ravello. Nello specifico la serie ha visto alternarsi, in cabina di regia, Michele Soavi, Giulio Manfredonia e Simone Spada. Ora tocca a Ravello: il regista romano è noto per lavori come Tutti Contro Tutti, Ti Ricordi di Me?, La Prima Pietra ed È per Il Tuo Bene. In televisione ha invece girato serie importanti come Immaturi, tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese, Tutta Colpa di Freud (anche questa tratta dal film di Paolo Genovese) e Il Clandestino con Edoardo Leo e il compianto Hassani Shapi nel cast.

Cambio alla regia

Un ulteriore salto di qualità per Ravello che si è detto onorato di lavorare a Schiavone essendo anche fan dei libri e, nel recente passato, spettatore illustre della serie. L’ultima parola, da febbraio in poi, spetta agli estimatori che nel frattempo continuano il rewatch delle puntate precedenti su RaiPlay. Le visualizzazioni di Rocco Schiavone, disponibile sulla piattaforma ufficiale della Rai, sono in costante crescita.