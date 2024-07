Hassani Shapi, morto per un male fulminante in Kenya il 6 luglio scorso, giunge a noi solo oggi, giovedì 18 luglio 2024, ma non per questo è meno dolorosa. Nato a Mombasa nel 1973 (il 15 luglio avrebbe compiuto 51 anni), Shapi ha lavorato molto per il cinema e la televisione italiana: l’ultimo suo lavoro, Il Clandestino, è andato in onda su Raiuno solo nella primavera scorsa.

E proprio Edoardo Leo, che della serie tv ambientata a Milano è il protagonista, ha voluto condividere il proprio dolore sui social network:

“Non so da dove cominciare. Ma è inutile fare giri di parole. Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo. Mi imbarazza terribilmente scrivere questa cosa su un social. Chi mi segue sa quanto pudore e riservatezza io abbia per le mie cose private. In questo caso non riguarda solo me e mi rendo conto che molte persone che hanno apprezzato Il Clandestino e quel meraviglioso personaggio che era Palitha, sono all’oscuro di questa notizia. Ho passato mesi e mesi accanto ad un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie. Senza di lui non sarebbe stato possibile. Mi permetto di scriverne solo perché so quanto sia entrato nel cuore di tanta gente che magari vorrebbe dargli un saluto o dedicargli un pensiero. Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto. Ciao Has. Ciao Socio. Dovunque tu sia, grazie”.

Il Clandestino, in cui Shapi interpretava Palitha, il gestore dell’autorimessa in cui il protagonista Luca vive a inizio serie e che con questo instaura un insolito rapporto professionale che si trasforma in amicizia, è solo l’ultima di una lunga serie di fiction in cui l’attore ha lavorato.

Shapi è stato, ad esempio, nel cast de L’Isola di Pietro (era il giardiniere Nabil) ed ha recitato in Squadra Antimafia-Il ritorno del boss, Benvenuti a tavola 2, L’Ispettore Coliandro e Intelligence-Servizi & segreti. Molto attivo anche al cinema, ha recitato in “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma”, “Irina Palm”, “Lezioni di cioccolato”, “Lezioni di cioccolato 2”, “Femmine contro maschi” e “Nessuno mi può giudicare”.

Durante la conferenza stampa de Il Clandestino, Leo scherzava sull’impegno profuso da Shapi nel parlare al meglio l’italiano e nel dire le sue battute, restando a studiarle anche durante le pause. “Lui parla bene l’italiano, secondo me finge di essere straniero, ha dei tempi comici napoletani!”, diceva Leo. L’amicizia nata sul set era uscita dall’ambiente di lavoro. E spiace che una delle coppie della fiction italiana più strane e divertenti di queste stagioni si sia divisa così drammaticamente.