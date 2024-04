Il Clandestino, la conferenza stampa della nuova fiction di Rai 1 in liveblogging

La stagione della fiction Rai non è ancora finita: sta per debuttare Il Clandestino, la nuova serie tv destinata al pubblico di Raiuno e RaiPlay di cui oggi, venerdì 5 aprile 2024, alle 12:00, si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Roma sono presenti per presentare questo nuovo titolo Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Ivan Carlei, vicedirettore di Rai Fiction; Paola Lucisano, produttrice di Italian International Film; il regista Rolando Ravello ed il cast, formato da Edoardo Leo, Hassani Shapi, Alice Arcuri e Fausto Maria Sciarappa.

Presenti anche gli sceneggiatori Renato Sannio, Ugo Ripamonti (questi due anche creatori della serie) e Michele Pellegrini, gli altri interpreti e gli autori delle musiche (la sigla è di Simone Cristicchi, con musiche di Maurizio Filardo).

In sei prime serate, da lunedì 8 aprile, Il Clandestino racconta la storia di Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna.

Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore. Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a sgretolarsi quando incrocia sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’impresa di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa.