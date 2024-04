Ne Il Clandestino Edoardo Leo interpreta Luca Travaglia, ex ispettore dell’Antiterrorismo di Roma che per un errore cambia vita e diventa investigatore privato a Milano

Una nuova serie tv, sul finire della stagione televisiva, si affaccia nel palinsesto di Raiuno: Il Clandestino e i suoi casi di puntata si propongono come un possibile nuovo appuntamento fisso per numerosi telespettatori della fiction Rai, grazie anche a una coppia protagonista, interpretata da Edoardo Leo e Hassan Shapi, pronta a strappare più di una risata al pubblico. Siete curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Quando inizia Il Clandestino?

La prima stagione della serie tv va in onda a partire da lunedì 8 aprile 2024, alle 21:30.

Il Clandestino, la trama

(Edoardo Leo) è un ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna. Tre anni dopo, trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di anestetizzare il dolore con l’alcol.

Il muro che ha alzato tra se stesso e la vita comincia a creparsi quando incrocerà sulla sua strada Palitha (Hassani Shapi), un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo trascina nell’idea di mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa.

E così, in una Milano dai mille volti, dalle mille anime, dalle mille lingue e dialetti, Travaglia ritrova a poco a poco il suo posto nel mondo, mettendosi al servizio degli “ultimi”, che la società non vuole vedere, e dei “primi”, che a causa della loro posizione non possono rischiare di essere visti. Un uomo che tutti a Milano, italiani e stranieri, chiamano “il Clandestino”.

Il Clandestino, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 13 maggio.

Il Clandestino, cast

Le foto de Il Clandestino, la serie tv di Rai 1 Guarda le altre 49 fotografie → Protagonista della serie tv è Edoardo Leo, attore e regista già visto sul piccolo schermo in numerose fiction: l’ultima a cui ha preso parte è stata Ognuno è perfetto, nel 2019. Al suo fianco, troviamo Hassan Shapi, attore che ha lavorato in numerosi film italiani e stranieri e che in tv è stato visto di recente ne L’Isola di Pietro.

Edoardo Leo è Luca Travaglia: ex ispettore capo dell’Antiterrorismo. Dopo un attentato in cui ha perso la vita la sua compagna Khadija (Lavinia Longhi), di trasferisce da Roma a Milano e cambia vita;

ex ispettore capo dell’Antiterrorismo. Dopo un attentato in cui ha perso la vita la sua compagna (Lavinia Longhi), di trasferisce da Roma a Milano e cambia vita; Hassan Shapi è Palitha: cingalese proprietario di un’auto officina, che convince Luca ad aprire un’agenzia investigativa abusiva;

cingalese proprietario di un’auto officina, che convince Luca ad aprire un’agenzia investigativa abusiva; Fausto Maria Sciarappa è Claudio Maganza: vicequestore che rintraccia Luca e a cui chiede di tornare a lavorare nel settore della sicurezza;

vicequestore che rintraccia Luca e a cui chiede di tornare a lavorare nel settore della sicurezza; Alice Arcuri è Carolina Vernoni: scrittrice benestante che assume Luca durante il tour di presentazione del suo libro;

scrittrice benestante che assume Luca durante il tour di presentazione del suo libro; Lavinia Longhi è Khadija: compagna di Luca a Roma, muore in un attentato;

compagna di Luca a Roma, muore in un attentato; Isabella Mottinelli è Bianca, la figlia di Carolina;

Mattia Miele è Sergio Bonetti;

Michele Savoia è De Giglio;

Tia Architto è Gedara;

Simone Colombari è Carvelli;

è Carvelli; Anna Dalton è Ilenia;

è Ilenia; Stefano Guerrieri è Federico;

è Federico; Simone Gandolfo è Paolo Zanatta;

è Paolo Zanatta; Sergio Pierattini è il Prof. Montechi;

è il Prof. Montechi; Jonis Bascir è Beslama Dirar;

è Beslama Dirar; Hedy Krissaane è Alì;

è Alì; Angelo Donato Colombo è Levati;

è Levati; Jerry Mastrodomenico è Arturo Galassi;

è Arturo Galassi; Chiara Scelsi è Aida Yazziri;

è Aida Yazziri; Iordan Milan Negru è è Milos Jovic;

è è Milos Jovic; Sofija Zobina è Irina Kwiatkowski;

è Irina Kwiatkowski; Mauro Marino è Aurelio Negrini;

è Aurelio Negrini; Hossein Taheri è Maud Al Assad;

è Maud Al Assad; Francesco Bovara è Giulio;

è Giulio; Nicola Pannelli è il Questore;

è il Questore; Giulia Carpaneto è Sonia;

è Sonia; Andrea Bruschi è Andrea Adani;

è Andrea Adani; Haroun Fall è Youssef.

Il Clandestino, regista e sceneggiatori

Alla regia della serie c’è Rolando Ravello, che per la tv ha già diretto Immaturi-La serie, Tutta Colpa di Freud-La serie e Vivere non è un gioco da ragazzi. La fiction è stata creata da Renato Sannio (Christian) ed Ugo Ripamonti, che hanno anche scritto la sceneggiatura con Michele Pellegrini (Tutto può succede, Imma Tataranni). La serie è prodotta da Rai Fiction e da Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film.

Il Clandestino, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata nei primi mesi del 2023 principalmente a Milano, dov’è ambientato il racconto.

Il Clandestino, la sigla

La fiction si apre con una sigla, sulle note della canzone “Il Clandestino”, scritta ed interpretata da Simone Cristicchi, con le musiche di Maurizio Filardo.

Il Clandestino su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Clandestino su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.