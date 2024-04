Che fine ha fatto Il Clandestino? È quello che si chiederanno i telespettatori della nuova fiction di Raiuno con Edoardo Leo e diretta da Rolando Ravello, che dopo una regolare programmazione settimanale si prende un’insolita pausa dal palinsesto.

Il Clandestino salta una settimana

La quarta puntata (di sei) della fiction sarebbe dovuta andare in onda martedì 30 aprile: lunedì 29, Giornata Internazionale della Danza, era infatti previsto da tempo lo speciale Viva la Danza con Roberto Bolle . Raiuno, però, ha deciso di far saltare l’appuntamento del martedì.

La puntata prevista è stata infatti sostituita da una replica del ciclo Purché finisca bene, nello specifico dal film-tv Digitare il codice segreto, con Neri Marcorè e Valeria Bilello, andato in onda per la prima volta nell’ottobre del 2021.

Evidentemente Raiuno ha preferito salvaguardare la fiction dall’evento sportivo in onda quella stessa sera: su Canale 5, infatti, va in onda la gara di andata della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, che potrebbe portare via pubblico alla serie di Leo. Da tenere in considerazione anche la possibile controprogrammazione interna che si sarebbe creata con l’ultima puntata di Belve.

Quando va in onda Il Clandestino?

Per rivedere le avventure del protagonista Luca Travaglia (Leo) e del fidato Palitha (Hassani Shapi), dovremo aspettare poco più di una settimana, quando Il Clandestino tornerà nella sua abituale collocazione del lunedì sera. La quarta puntata, infatti, andrà in onda lunedì 6 maggio.

Stando a quanto scrive Davide Maggio, la settimana successiva la fiction chiuderà con un doppio appuntamento settimanale, lunedì 13 e martedì 14 maggio, chiudendo anche di fatto la stagione tv della lunga serialità Rai e dando appuntamento a settembre per il ritorno delle fiction in prima tv.