In occasione della Giornata Internazionale della Danza, Rai trasmetterà in prima serata l’evento Viva la Danza con Roberto Bolle.

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile, Rai 1 trasmetterà in prima serata l’evento Viva la Danza, di e con Roberto Bolle.

Viva la Danza è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl e con il patrocinio del Ministero della Cultura, e scritto da Roberto Bolle e Pamela Maffioli, con Federico Baccomo e Rossella Rizzi. La direzione artistica è di Roberto Bolle. La regia è a cura di Fabrizio Guttuso.

Viva la Danza: quando va in onda

La prima edizione di Viva la Danza andrà in onda su Rai 1, lunedì 29 aprile 2024, in prima serata.

Viva la Danza: format

Il format, ideato da Roberto Bolle, prevede al centro un grande gala strutturato come se fosse il Roberto Bolle and Friends, lo spettacolo con il quale l’Étoile si è esibito in tutto il mondo.

Le esibizioni prevedono l’alternanza di pezzi provenienti dal repertorio più classico a quello più contemporaneo ma ci sarà spazio anche per altri generi di danza come l’hip hop, lo swing, il latinoamericano e il tip tap.

Il racconto si arricchisce di molti filoni narrativi intrecciati tra loro: il dietro le quinte, dove gli artisti si incontreranno prima dell’esibizione e dove i racconti e le storie di danza e di vita si mescolano con i meccanismi del teatro, lo sguardo frontale della televisione e l’occhio di una telecamera destinata a fare riprese per un documentario.

Viva la Danza: ospiti

Per questo spettacolo, Roberto Bolle ha invitato anche altri artisti provenienti da mondo del cinema, della musica e della televisione ai quali ha affidato alcune parti del racconto.

Katia Follesa interpreta il ruolo della direttrice di scena tuttofare che controlla, comanda, consiglia e si adopera in ogni mestiere affinché lo spettacolo possa continuare.

I due conduttori del documentario, invece, sono interpretati da Fabrizio Biggio e Valentina Romani che, guidati da Roberto Bolle, entrano nella pancia del teatro e, da un punto di vista privilegiato, osservano, imparano e scoprono il magico mondo della danza.

Francesco Pannofino, invece, interpreta una sorta di “Fantasma dell’Opera” che racconta i pensieri più profondi del teatro.

Roberto Bolle, inoltre, condividerà il palco per un’esibizione anche con Elodie.

Sul palco, infine, ci sarà anche il Coro delle Voci Bianche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di cui il canto sarà accompagnato da una coreografia originale di Roberto Bolle e dal compositore e violinista Alessandro Quarta.

Viva la Danza: ballerini

Durante la serata, si esibiranno Melissa Hamilton, Daniil Simkin, l’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni, Tatiana Melnik, Timofej Andrijashenko, Virna Toppi, Toon Lobach, Fumi Kaneko, il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra Marco Masciari, William Bracewell, la compagnia Aterballetto, la MM Contemporary Dance Company e gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Viva la Danza: sigla

La sigla originale di Viva la Danza è stata prodotta da Taketo Gohara appositamente per il programma e si intitola We are dancers at heart.

La canzone è interpretata da Les Pointes.

Sulle note di questo pezzo, Roberto Bolle si esibirà sul tetto del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino all’unisono con i ragazzi delle scuole di danza di Napoli, riunitisi a Castel Sant’Elmo, e a quelli delle scuole di Milano, che danzeranno sulla parte più alta del Duomo.

Viva la Danza, dov’è stato registrato?

L’evento è stato registrato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.

Il pubblico presente in sala sarà composto per lo più da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia, riunito con la collaborazione di AssoDanza Italia.

Viva la Danza su RaiPlay

L’evento, oltre che durante la messa in onda su Rai 1, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, c’è la pagina ufficiale del programma.