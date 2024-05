Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, la numero 36, che andrà in onda domenica 19 maggio 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata come di consueto ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

Il ricordo di Raffaella Carrà a Domenica in

Si parte dal ricordo di un’icona della nostra televisione: Raffaella Carrà. In studio ospiti di Mara Venier alcuni amici e colleghi che la conoscevano molto bene. Primo fra tutti Giancarlo Magalli, con cui la Raffa nazionale ha lavorato moltissimo, a partire da quel Pronto Raffaella, che ha inaugurato il mezzogiorno televisivo di Rai1. Poi, sempre a proposito del mezzogiorno di Rai1 in studio con Mara l’amica Enrica Bonaccorti, che prese proprio il posto di Raffaella nella fascia meridiana del primo canale della Rai con Pronto chi gioca, programma anche questo della premiata ditta Boncompagni/Magalli.

Magalli, Bonaccorti, Enzo Paolo Turchi, Greco e Tommasini per ricordare la Raffa nazionale

Poi ancora per questo spazio il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, con cui Raffaella ballò quel famoso ballo chiamato “Tuca tuca“. Per ricordare Raffaella ospite della prossima puntata di Domenica in anche Alessandro Greco, che proprio Raffaella scelse per condurre Furore, il programma che Raffa portò sulla Rai2 di Carlo Freccero. Ospite inoltre il coreografo Luca Tommassini e Angelo Perrone e in chiusura un balletto tutto dedicato a Raffaella Carrà.

La musica di Domenica in con Marcella e Michele Bravi

La seconda parte di Domenica in parte con la presenza in studio di Marcella Bella, protagonista di una bella intervista one to one con Mara Venier. Marcella si esibirà inoltre nel suo nuovo singolo dal titolo “L’etna“, dedicato alla sua splendida Sicilia. Sempre per la musica ospite poi della puntata del 19 maggio di Domenica in Michele Bravi che si esibirà nel suo nuovo singolo “Umorismo italiano“.

Stefano Accorsi, per il “Marconi” di Rai1 e Donzelli con Vincenzo degli “Audio 2”

Si passa poi al cinema, anzi alla fiction televisiva con l’arrivo in studio dell’attore Stefano Accorsi, che presenterà a Domenica in la serie tv “Marconi“. A seguire un simpatico gioco sulle sigle radiofoniche più celebri. Si chiude poi la puntata numero 36 di Domenica in con Gianni Donzelli con Vincenzo degli “Audio 2” con il brano “Alle 20”.

L’appuntamento dunque è per la trentaseiesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 19 maggio 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.