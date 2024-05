E cosi anche questa stagione di Domenica in volge al termine. Domenica 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, andrà in onda dagli studi Frizzi di Roma l’ultima puntata della stagione 2023-2024 di Domenica in. Mara Venier si congederà quindi dal suo affezionato pubblico con un nuovo carico di ospiti, temi, argomenti e momenti di intrattenimento famigliare, che qui vi andiamo ad anticipare.

Gigi D’Alessio e la sua musica all’ultima puntata di Domenica in

Si parte con la musica, la grande musica con Gigi D’Alessio. Cantautore ed ormai anche personaggio televisivo, Gigi D’Alessio parlerà con l’amica Mara del suo nuovo album “Fra” di cui canterà proprio il singolo che prende il nome dall’album. D’Alessio come dicevamo è diventato un personaggio di Rai1, è fra i coach di The Voice, nelle sue varie declinazioni che torneranno puntualmente sulla prima rete della televisione pubblica anche nella prossima stagione tv. Da non dimenticare poi quella che ormai è diventata una serata abituale di fine stagione su Rai1 direttamente da Piazza Plebiscito a Napoli il 13 giugno “Gigi, uno come te – L’emozione continua“. Un compendio delle ben 8 serate e cioè il 7, 8 e 9 giugno, poi 11 e 12, infine 14, 15 e 16 che vedranno l’artista napoletano ospitare sul palco tanti suoi colleghi per una serie di concerti indimenticabili.

Rosario Miraggio, De Sica, Finocchiaro e Facchinetti a Domenica in

E’ prevista la partecipazione in questo spazio di Rosario Miraggio con il singolo “Nudi per strada“. Poi spazio al cinema con ospiti in studio Christian De Sica e Angela Finocchiaro per il film “Ricchi a tutti i costi” disponibile dal 4 giugno sulle piattaforme. Poi ancora musica con un amico di Domenica in, ovvero Roby Facchinetti che parlerà del suo libro “Che spettacolo è la vita“, quindi canterà il pezzo “Rinascerò Rinascerai” che ci ricorda un anno brutto della nostra vita recente: il maledetto 2020.

Il cinema con Valeria Golino, Bruni Tedeschi, Trinca e Insolia

Ancora cinema con Valeria Golino, stavolta nelle vesti di regista del film “L’arte della gioia” tratto dal romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Con la Golino le sue attrici ovvero Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche dal 30 maggio e dal 13 giugno disponibile sulle piattaforme.

Malgioglio, il suo “Fernando” e i saluti finali

Si chiude poi in allegria con un vecchio e caro amico di zia Mara, ovvero Cristiano Malgioglio, che presenterà, con tanto di balletto dedicato, il suo singolo per l’estate “Fernando“. Nel frattempo saranno passate le cinque del pomeriggio e sarà venuto il momento per i saluti finali di Mara Venier e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito ad un’altra annata di successi di Domenica in.

L’appuntamento dunque è per la trentottesima e ultima puntata di questa serie di Domenica in (programma e conduttrice come noto già confermati anche per la prossima stagione tv) a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 2 giugno 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.