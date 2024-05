Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 26 maggio 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Penultima puntata di questo ciclo, anche questa come di consueto ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico che deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

I Ricchi e poveri per una grande festa musicale a Domenica in

Si parte con un grande spazio musicale tutto dedicato ad una delle band più apprezzate dal pubblico italiano, qualcuno li ha definiti “Gli Abba italiani“. Stiamo parlando dei Ricchi e Poveri, che saranno ospiti di Mara Venier alla penultima emissione di Domenica in. Questa sarà l’occasione per risentire e cantare tutti insieme i loro più grandi successi, nella mente e sulla bocca di tutti, più il loro nuovo singolo dal titolo “Aria“.

L’intervista a Daniela Bongiorno nel giorno del centenario dalla nascita di Mike Bongiorno

C’è poi una intervista face to face di zia Mara, che si annuncia particolarmente interessante, fra emozioni e sentimenti. Ospite di Mara domenica 26 maggio Daniela Bongiorno, moglie del grande ed indimenticabile Mike Bongiorno. Daniela fra gli inviti di tutti i programmi tv che ha ricevuto in queste settimane ha scelto Mara Venier e Domenica in per raccontare il suo Mike, proprio nel giorno in cui si celebra il centenario dalla nascita del Re dei presentatori dei quiz in Italia. Mike nacque infatti a New York il 26 maggio 1924. Daniela Bongiorno sarà in studio per ricordare e raccontare anche il Mike personale, quello lontano dai riflettori degli studi tv che tutti noi conosciamo ed abbiamo imparato ad amare.

Orietta Berti, l’amica di Mara e di Domenica in

Torna poi a Domenica in una amica di questa trasmissione e amica personale di Mara Venier. Stiamo parlando della mitica Orietta Berti, che oltre e fare una chiacchierata con la sua amica Mara, presenterà al pubblico della domenica pomeriggio di Rai1 il suo nuovo singolo dal titolo “Una Vespa in 2“.

Vinicio Marchioni da “C’è ancora domani” al suo libro “Tre notti”

Si passa poi al mondo dei libri con la presenza nello studio di Rai1 dell’attore Vinicio Marchioni, che tutti ricordiamo fra gli interpreti del meraviglioso e pluripremiato film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani“. Marchioni ha appena mandato alle stampe un bellissimo libro dal titolo “Tre notti“. Un romanzo di formazione che racconta la storia di un ragazzo alla ricerca di un papà, nel frattempo morente, che lo ha abbandonato da tempo per vivere con un’altra donna.

Zucchero, Pierluigi Diaco e Ron Moss alla penultima di Domenica in

Collegamento poi con Zucchero Fornaciari per il lancio del suo nuovo tour intitolato “Overdose d’amore world tour“. Ci sarà l’occasione anche per riascoltare, accompagnato da una chitarra, alcuni dei suoi più grandi successi musicali, fra i quali ‘Diamante’, ‘Così celeste’, ‘Overdose d’amore’ , ‘Baila’ e ‘Diavolo in me‘. In studio poi da zia Mara l’amico Pierlugi Diaco per il lancio della sua prima serata in onda il 30 maggio 2024 su Rai2, intitolata “Bella Rai2“, di cui vi abbiamo già raccontato in anteprima i dettagli. Chiude la penultima puntata di Domenica in l’attore Ron Moss, qui nelle vesti di cantante, che interpreterà il meraviglioso brano di Sergio Endrigo “Io che amo solo te“.

L’appuntamento dunque è per la trentasettesima e penultima puntata di questa serie di Domenica in (programma e conduttrice come noto già confermati anche per la prossima stagione tv) a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 26 maggio 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.