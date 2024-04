Con uno spot andato in onda oggi pomeriggio su Rai2, è arrivata la conferma ufficiale di quanto anticipato da TvBlog alcuni giorni fa. BellaMa’ di Pierluigi Diaco sta per approdare nella prima serata. Infatti, giovedì 30 maggio sarà proposto lo speciale di BellaRai. la rubrica iniziata a settembre su intuito del direttore Day Time Angelo Mellone per celebrare il 70esimo compleanno della tv pubblica. Un’occasione per omaggiare in particolare la storia di Rai2, rete nata nel 1961, con tanto di annuncio del 4 novembre di Mina (è presente nel promo in rotazione, che potete vedere anche qui sotto).

Come da @tvblogit anticipato, #BellaMa arriva in prima serata su Rai2 con uno speciale di #BellaRai giovedì 30 maggio 2024. pic.twitter.com/jZMmk2Ox6k — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 22, 2024

TvBlog è in grado di svelare i nomi degli ospiti che animeranno la serata-evento, una sorta di viaggio amarcord durante il quale il pubblico da casa potrà godere di clip rare e curiose scovate dalle preziose teche della tv pubblica.

BellaRai, gli ospiti dello speciale di prima serata di BellaMa’ del 30 maggio 2024

Nello studio di Pierluigi Diaco saranno accolte le testimonianze di tanti personaggi noti, la cui storia professionale è legata al ‘secondo canale’: Giancarlo Magalli, Alessandro Greco, Tiberio Timperi, Memo Remigi, Michele Mirabella, Jocelyn, Adriana Volpe, Antonella Elia, Manuella Villa, Justine Mattera, Marino Bartoletti, Rita Forte, Roberta Capua ed Enzo Paolo Turchi, che firmerà la coreografia ballata da sei giovani rappresentanti della generazione Z, capitanate dalla vincitrice di BellaMa’ della prima edizione Rosa Sorrentino. Nel corso della puntata di ieri di Citofonare Rai2, inoltre, il conduttore ha invitato Simona Ventura e Paola Perego, che, quindi, dovrebbero unirsi alla già ricca compagnia in quota “regine della domenica mattina”.

BellaRai ricorderà chi ha fatto grande la Rai e Rai2: Raffaella Carrà, Paolo Limiti, Gigi Sabani, Luciano Rispoli, Enzo Tortora, Gianni Minà, Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Sandra Milo, Renzo Arbore, Gianfranco Funari.

A firmare BellaRai di giovedì 30 maggio, insieme al padrone di casa Diaco, saranno Pietro Pellizzieri e Luca Martera, con la collaborazione di Lucia Rossetti. In regia il regista-autore Salvatore Perfetto. Ricordiamo che il 27, 28 e 29 maggio presso gli studi Dear di Roma si terranno i provini per partecipare – come opinionisti o concorrenti – alla terza edizione di BellaMa’, in onda da settembre 2024 su Rai2. La stagione in corso di BellaMa’ terminerà, invece, venerdì 3 maggio, per lasciare spazio alle dirette del Giro d’Italia.