Aggiornamenti in arrivo sul tavolo di TvBlog fronte prime serate di Rai 2. Ricordate quando, qualche settimana fa, dalle nostre pagine vi abbiamo dato conto delle due serate (spin-off di BellaMa’) in preparazione sulla quale sta lavorando Pierluigi Diaco? Ci siamo avvicinati al calendario dando una prima occhiata al mese di dicembre e al periodo delle feste, pregno di appuntamenti speciali in generale.

A questi si aggiunge BellaFesta.

Quando va in onda BellaFesta?

Come un pacco a sorpresa sotto l’albero di Natale, TvBlog svela man mano cosa si cela dentro BellaFesta. Innanzitutto sarà un varietà per tutte le famiglie in cui i protagonisti saranno coppie vip formate – ad esempio – da un nonno e suo nipote, una mamma e sua figlia, ma anche papà e figlio.

Riveliamo oggi anche il posizionamento in palinsesto, dunque: quando va in onda BellaFesta? Ebbene, i due speciali saranno in onda per due giovedì consecutivi e nel cuore delle strenne. A Santo Stefano, dunque giovedì 26 dicembre 2024, e con l’anno nuovo, il 2 gennaio 2025.

Cos’altro bolle in pentola per le due serate? In attesa di altri particolari dedichiamoci anche al programma madre, BellaMa’.

Valeria Marini nel cast fisso di BellaMa’: cosa farà

Lo facciamo perché anche qui c’è una sostanziosa novità. Il programma in onda tutti i pomeriggi alle 15:25 su Rai 2, recentemente ha avuto come ospite la stellare Valeria Marini. Sia giovedì scorso che nel mese di settembre, come in una sorta di numero zero, Valeria si è prestata per una rubrica che, non a caso, si chiama la ‘Posta stellare’.

I riscontri sono stati positivi, la mail del programma avrebbe ricevuto pollici alzati e sul web la showgirl ha convinto più di qualcuno.

Per questo, TvBlog anticipa che Valeria Marini entra ufficialmente nel cast fisso di BellaMa’. Ogni giovedì (sin da questa settimana, quindi dal 17 ottobre) la Posta Stellare sarà una delle nuove rubriche del programma condotto da Pierluigi Diaco.