Il programma di Pierluigi Diaco avrà una quarta stagione su Rai 2, via alle iscrizioni per il casting: in arrivo anche un prime time seriale?

BellaMa’, come da queste pagine abbiamo già avuto modo di scrivere, si è affermato nel panorama del daytime di Rai 2. Pierluigi Diaco dal 2022 porta avanti un programma nato con l’intenzione di confrontare le generazioni di ieri e oggi in una gara dal sapore tipicamente leggero e giocoso, alla portata delle famiglie. Una ricetta che intreccia momenti di spensieratezza a riflessioni più profonde e che, in qualche modo, ha dato una mano alla seconda rete Rai per uscire da un’empasse che l’ha tenuta al buio in una fascia pregiata, com’è quella pomeridiana.

Il percorso e le promozioni

Quella in corso è l’edizione numero tre per BellaMa’, un cammino che ha visto le sue promozioni passate da diversi spin-off (anche questi già citati da queste pagine) come gli speciali dedicati ai 70 anni della Rai, le puntate ad hoc per il Festival di Sanremo o il recente Bella Festa in prima serata sotto le feste di Natale, suddiviso in tre appuntamenti di cui uno trasmesso su Rai 1 per Fondazione Telethon lo scorso 22 dicembre.

Passaggi importanti per la produzione del programma oggi arrivata ad una media di stagione pari a 604.000 telespettatori ed uno share pari al 6.8%, per un +1% di share rispetto alla stagione precedente.

BellaMa’ avrà una quarta stagione?

Ora cosa succede? Entrando nel rush finale di stagione (questa edizione terminerà nella prima settimana di maggio) ci si chiede se BellaMa’ avrà una quarta stagione. La risposta è qui: da lunedì 24 febbraio, durante la diretta, una sovraimpressione avverte al pubblico l’apertura ufficiale per le iscrizioni alla nuova stagione sul sito di Rai Casting a partire da lunedì 3 marzo. Un segnale inconfutabile che fuga ogni dubbio: BellaMa’ tornerà anche per l’edizione 2025/2026 su Rai 2.

La nuova prima serata ‘seriale’

Non è tutto, c’è una novità che potrebbe aggiungersi ai già numerosi spin-off del programma. TvBlog è venuto a sapere da fonti Rai dell’ipotesi di una serialità di prima serata per BellaMa’, sempre su Rai 2. Una possibilità concreta sulla quale il gruppo di lavoro della trasmissione starebbe già lavorando. Il titolo della produzione sarebbe – non a caso – BellaMa’ di sera.