BellaMa’ si prepara per il Festival di Sanremo 2025. Ormai diventata una tradizione, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco anche quest’anno si dedicherà alla settimana musicale più attesa dell’anno televisivo, come?

TvBlog vi anticipa che, innanzitutto, il titolo del programma sarà BellaMa’ Speciale Sanremo, andrà in onda da lunedì 10 febbraio, come sempre su Rai 2, qualche minuto prima delle 15:30.

La co-conduzione e gli inviati

Come l’anno scorso, Pierluigi Diaco non sarà da solo, ad affiancarlo ci saranno le compagne d’avventura spesso presenti in varie puntate del suo programma. In co-conduzione – come un anno fa – è confermata Nancy Brilli, mentre gli inviati pronti a partire alla volta della città dei fiori sono: Roberta Capua, Marianna Morandi (alla sua prima volta in questo ruolo), il ‘Dottor Web’ Domenico Restuccia ed Angela Achilli (curatrice della rubrica del venerdì, ‘Tutti cantano per la strada‘). Alcuni di loro già presenti a Sanremo nel 2024.

In studio per tutta la settimana le presenze fisse di Valeria Marini, Rita Forte e Manuela Villa.

BellaMa’ speciale Sanremo in arrivo dopo le tre prime serate natalizie

Gli special dedicati a Sanremo arrivano dopo le festività natalizie in cui BellaMa’ ha potuto sfoggiare abiti da sera e paillettes, trasformandosi in BellaFesta. Tre le occasioni: BellaFesta per Fondazione Telethon trasmesso da Rai 1 in prima serata lo scorso 22 dicembre con artisti musicali e ospiti che hanno voluto aderire all’iniziativa benefica. Una serata seguita da 1.811.000 telespettatori, per uno share del 12.57%.

A seguire, i due prime time su Rai 2 trasmessi il 26 dicembre ed il 2 gennaio scorso. Serate di puro intrattenimento in cui il ‘gioco’ ha fatto da padrone con una sfida a prove di canto e ballo con protagonisti il cast del programma, composto da boomer e generazione Z. Il primo dei due appuntamenti su Rai 2 è stato seguito da 624.000 telespettatori sfiorando il 4% di share, mentre il secondo ha raggiunto il milione di spettatori ed il 6,5%.