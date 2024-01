BellaMa’, Nancy Brilli sarà in studio con Diaco per Sanremo. Gli speciali BellaRai verso la prima serata in primavera

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che gli inviati a Sanremo di BellaMa’ saranno Raffaella de Gregorio, Angela Martucci, Monica Lapadula e Domenico Restuccia. Oggi TvBlog è in grado di svelare ulteriori dettagli a proposito della trasmissione di Rai2. Al quartetto qui sopra ricordato si aggiunge Angela Achilli (Non è la Rai, Castrocaro, Mammoni) che seguirà le notti sanremesi durante il Festival. Il programma di Pierluigi Diaco, in onda come sempre da Roma, si dedicherà alla kermesse canora da lunedì 5 a lunedì 12 febbraio. Nel cast fisso in studio ci saranno Annalisa Minetti, Rita Forte, Manuela Villa, Minnie Minoprio, Rosanna Cancellieri e Adriana Volpe. Ma non solo.

Nancy Brilli co-conduttrice di BellaMa’ per una settimana

TvBlog è in grado di annunciare che accanto a Diaco per tutta la settimana ci sarà Nancy Brilli. La popolare attrice, che aveva ricevuto l’invito del giornalista a inizio dicembre 2023 durante una puntata di BellaMa’ (prima durante una pausa della diretta, poi davanti alle telecamere), ha accettato e sarà quindi presente nei sei appuntamenti previsti.

Pierluigi Diaco in prima serata?

Intanto, dalle parti di Viale Mazzini si mormora di uno sbarco di Diaco in prima serata su Rai 2, in primavera, con 3 puntate speciali di BellaRai. D’altronde il titolo funziona eccome: nei quattro appuntamenti di inizio gennaio (in onda nel tradizionale slot pomeridiano), pensati per la storica occasione del 70esimo compleanno della tv pubblica, si è attestato al 6.5% di share di media.

Per Diaco è in arrivo un’altra bella soddisfazione: domenica 11 febbraio in prima serata su Rai1 andrà in onda Califano, il film tv dedicato al grande cantautore romano e tratto dal libro “Senza manette” che Franco Califano ha scritto proprio con il giornalista al quale era legato da un profondo rapporto di amicizia. Il protagonista della pellicola, che sarà presentata ufficialmente venerdì prossimo a Viale Mazzini, sarà Leo Gassmann (produzione Greenboo Production in collaborazione con Rai Fiction).