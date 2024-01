Sanremo 2024, chi sono gli inviati di BellaMa’ al Festival

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2024 si sta muovendo e con esso anche quella degli inviati ufficiali che, da Roma (ma non solo), si sposteranno alla volta della città dei fiori per seguire l’edizione numero 74 della kermesse, raccontando tutti i retroscena che sbocceranno nell’arco della settimana più movimentata dell’anno televisivo.

BellaMa’ ha sempre dedicato ampio spazio alla storia del Festival – tra cui uno degli special BellaRai trasmessi nei primi giorni di gennaio per i 70 anni del Servizio Pubblico -, anche quest’anno l’attenzione sarà molto alta, ma Pierluigi Diaco naturalmente non sarà da solo. A dare una mano in quello che sarà il racconto dei cinque giorni di Sanremo 2024, ci saranno soprattutto gli inviati, indispensabili per i collegamenti in diretta dal cuore del Festival.

Se l’anno scorso Gianfranco Agus è tornato a vestire i panni del bravo inviato arruolato per il programma, quest’anno si gioca in casa.

BellaMa’, i nomi degli inviati per Sanremo 2024

Pierluigi Diaco e il team di BellaMa’ da lunedì 5 febbraio metterà in campo non uno, non due, non tre, bensì quattro inviati ufficiali. Sono volti già familiari ai telespettatori del programma di Rai 2, protagonisti nelle dinamiche del talent della parola.

Si tratta di Raffaella de Gregorio, Angela Martucci, Monica Lapadula, ovvero La grande BellaMa’, il trio che a ogni fine puntata sono chiamate a dare i punti bonus ai concorrenti della Generazione Z e Boomer dopo le prove svolte. Nel filmato di presentazione trasmesso ieri a BellaMa’, le tre inviate sono state rinominate ‘La sciantosa’, ‘l’implacabile’ e ‘La battagliera’.

A loro si aggiunge il Dottor Web Domenico Restuccia, solitamente lo vediamo impegnato nella gestione delle classifiche dei concorrenti, delle mail e dei video dei telespettatori e mostrare il cosiddetto ‘sentiment’ (cioè il gradimento) sugli ospiti intervenuti.

Il loro lavoro non si fermerà al solo microfono in mano, c’è una mission impossible che li attenderà: provare ad intervistare il vincitore/la vincitrice di Sanremo 2024 per primi in assoluto.