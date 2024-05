Numerosi gli ospiti per ricordare la storia di Raidue, i suoi personaggi e programmi cult

Bella Rai2, lo speciale di BellaMa’ in prima serata: ospiti e dove vederlo

Da una rubrica settimanale pomeridiana a uno speciale in prima serata: Bella Rai2, in onda questa sera, giovedì 30 maggio 2024, alle 21:20 su Raidue, è infatti uno spin-off vero e proprio di BellaMa‘, il programma quotidiano trasmesso da due stagioni sullo stesso canale e condotto da Pierluigi Diaco. Uno speciale interamente dedicato alla storia della seconda rete Rai, con omaggi ai protagonisti di ieri e di oggi, ai grandi nomi dello spettacolo e ai programmi che hanno anticipato mode e tendenze.

Bella Rai2, quante puntate sono?

Il programma è composto da una sola puntata, in onda giovedì 30 maggio.

Cos’è Bella Rai2?

Nel corso della stagione 2023-24 di BellaMa’ è stata introdotta la rubrica BellaRai, dedicata ai 70 anni della tv pubblica, con delle puntate speciali andate in onda dal 2 al 5 gennaio 2024, a cavallo del compleanno della Rai, celebrato il 3 gennaio.

Da questa esperienza Diaco e la sua squadra hanno pensato di realizzare uno speciale in prima serata, durante cui, con l’aiuto di ospiti e di filmati provenienti dalle Teche Rai, si ripercorre la storia di Raidue, nata il 4 novembre 1961, con tanto di annuncio di una giovanissima Mina.

Il programma parte con un montaggio-tributo grazie al quale il pubblico scopre le due caratteristiche che hanno fatto di Raidue la sua bandiera, ovvero la sperimentazione di tanti nuovi generi e palestra di nuovi volti poi diventati storici.

Non mancano i momenti musicali con esibizioni di Simona Ventura, Paola Perego, Alessandro Greco e Rita Forte e uno speciale omaggio a Raffaella Carrà che vede coinvolto il mini-corpo di ballo proveniente da BellaMa’ con le coreografie di Giampiero Gencarelli e la partecipazione straordinaria di Enzo Paolo Turchi.

La serata, oltre a essere una carrellata di momenti divertenti, sorprendenti e anche drammatici, spesso scolpiti nella memoria collettiva del Belpaese, è anche un’occasione per riflettere sulla contemporaneità del linguaggio tv della rete e le diverse forme di narrazione.

Il programma è scritto da Pierluigi Diaco, con Pietro Pellizzieri e Luca Martera, in collaborazione con Lucia Rossetti. La responsabile del casting è Eliana Bosatra, il produttore esecutivo è Anna Maria Carlucci, la regia è di Salvatore Perfetto. Il programma è realizzato in collaborazione con Teche Rai.

Bella Rai2, ospiti

Come anticipato qualche settimana fa da TvBlog, sono numerosi gli ospiti che affiancano Diaco nello speciale. A loro viene chiesto di ricordare un personaggio che ha fatto la storia della rete:

Marino Bartoletti ricorda Gianni Minà, Fabrizio Frizzi ed Enzo Tortora;

Alessandro Greco parla dei programmi di prima serata di Raffaella Carrà;

Giancarlo Magalli, commenta i programma del pomeriggio condotti dalla Carrà;

Tiberio Timperi ricorda la figura di Gianfranco Funari;

Jocelyn celebra Gigi Sabani;

Justine Mattera e Manuela Villa ricordano Paolo Limiti;

Pierluigi Diaco omaggia Alberto Castagna e Sandra Milo;

Rita Forte e Roberta Capua ricordano Luciano Rispoli;

Alba Parietti commenta i programmi di Gianni Boncompagni;

Michele Mirabella parla dello speciale legame di Renzo Arbore con Raidue.

Altri momenti, impreziositi dai materiali delle Teche Rai, hanno per protagonisti Osvaldo Bevilacqua, Paola Perego e Simona Ventura.

Bella Rai2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Bella Rai2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.