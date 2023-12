BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco dedicherà quattro puntate speciali per il settantesimo compleanno della Rai. Si avvicina la data del 3 gennaio, giorno in cui la Radio Televisione Italiana spegnerà le sue ‘prime’ 70 candeline. Tante le iniziative che si susseguiranno in questi giorni e lungo il 2024 come ampiamente raccontato da noi di TvBlog anche attraverso le nostre esclusive. A queste celebrazioni si aggiunge uno dei tanti tasselli del racconto del settantennio, BellaRai.

Si tratta di quattro puntate speciali del programma di Rai 2 in onda il 2, 3, 4 e 5 gennaio 2024, nella consueta programmazione della trasmissione dalle 15.25 alle 17. Ogni puntata avrà un sottotitolo e dunque un tema portante. Tra eventi e personaggi, verranno raccontati i programmi che hanno segnato la storia del Servizio Pubblico e contemporaneamente la sua evoluzione negli anni.

Durante l’autunno si sono celebrati i personaggi e i titoli che hanno fatto grande la tv pubblica: Corrado, Mike Bongiorno, Fabrizio Frizzi, Alighiero Noschese, Gigi Sabani, I Fatti Vostri, i reality show Rai, Uno Mattina, Rischiatutto, Mixer, La storia siamo noi, La vita in diretta, Al posto tuo, Detto tra noi, Tv Talk, Un posto al sole, i format di medicina e salute e Porta a porta.

In studio una carrellata di ospiti: Michele Guardì, Tiberio Timperi, Anna Falchi, Flora Canto, Paola Perego, Simona Ventura, Giancarlo Magalli, Piero Badaloni, Livia Azzariti, Michele Cucuzza, Sabina Ciuffini, la signora Longari, Andrea Fabbricatore, Gabriella Farinon, Antonella Elia, Alda D’Eusanio, Piero Vigorelli, Massimo Bernardini, Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Marina Giulia Cavalli, Alberto Rossi, Luana Ravegnini e Bruno Vespa.

BellaMa’ speciale ‘BellaRai’, puntate

Scopriamo nel dettaglio a chi o cosa sarà dedicata ognuno dei quattro appuntamenti.

Puntata martedì 2 gennaio 2024 : I migliori Sanremo della nostra vita

Un racconto del programma più iconico della Rai a un mese dalla nuova edizione del Festival. Ospiti in studio Anna Falchi, che condusse il Festival nel 1995, i Jalisse che lo vinsero nel 1997, e Fra’ Cionfoli, che a Sanremo partecipò per ben tre volte.

Puntata mercoledì 3 gennaio : La tv di Maurizio Costanzo

Il secondo special sarà dedicato alla carriera del giornalista scomparso lo scorso febbraio 2023. Un percorso largamente consumato in Rai, dove ha dato vita a programmi che hanno creato un genere televisivo, il talk show, come per esempio “Bontà loro”, “Acquario” e “Grand’Italia”. Ospite in studio l’avvocato Giorgio Assumma, migliore amico di Costanzo.

Puntata Giovedì 4 gennaio : Il racconto del territorio

Celebrando tutti quei programmi che negli hanno raccontato e raccontano l’Italia. Ospiti in studio Federico Quaranta, Angela Rafanelli, Marcello Masi e Giuseppe “Peppone” Calabrese.

Puntata venerdì 5 gennaio: Dall’Informazione all’Infotainment

Ospiti in studio saranno Alberto Matano e il direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone. Queste puntate speciali arrivano dopo un percorso di avvicinamento al compleanno della Rai durato molti mesi. Da settembre, infatti, tutti i giovedì “BellaMa’” è diventata “BellaRai”.

BellaMa, il programma

“BellaMa’” è il primo talent di parola della tv italiana, con un cast fisso di 25 ragazzi della generazione Z (18-25 anni) e 25 boomer (over 55 anni), in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco.

Una produzione originale Rai sotto la direzione di genere Day Time guidata da Angelo Mellone, capostruttura Daniele Cerioni, capoprogetto Monica Flores, produttrice esecutiva Sabina Ceresani. “BellaMa’” è un programma di Pierluigi Diaco, Andrea Amato, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Lucia Rossetti e Silvia Zavattini, con la collaborazione di Eliana Bosatra e la regia di Salvatore Perfetto.