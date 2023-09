Dopo la puntata speciale dedicata alle anticipazioni, l’edizione 2023-2024 di Bella Ma’, lo show generazionale di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco riparte lunedì 11 settembre dalle 15.25 alle 17 con la partecipazione di Roberta Capua che in questa seconda edizione affiancherà Diaco tutti i pomeriggi.

Bella Ma’ come funziona

Per la seconda edizione di Bella Ma’ il format è rimasto invariato rispetto a quanto messo a punto nel corso delle 160 puntate trasmesse tra il 2022 e il 2023: la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55 anni) si confronteranno a colpi di reel con domande di cultura generale e confronti creativi generazionali che potranno contare sul supporto di 30 opinionisti, accuratamente suddivisi tra Generazione Z e Boomer, e degli ospiti che si avvicenderanno puntata dopo puntata.

Anche nel corso di questa seconda edizione di Bella Ma’ si alterneranno le tante rubriche già apprezzate lo scorso anno e confermate per la nuova stagione, da Tutti in pista con Antonella Elia e Adriana Volpe a La posta del cuore con Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti.

Immancabile anche l’appuntamento fisso con la cover-band In Fieri che in ogni puntata eseguirà due cover, una basata sui gusti della Generazione Z e una classica riarrangiata in chiave moderna per i Boomer.

Il cast di Bella Ma’

Ad affiancare il padrone di casa Pierluigi Diaco ci sarà Roberta Capua, new entry fissa della seconda edizione del programma.

I concorrenti di Bella Ma’

I 20 concorrenti e i 30 opinionisti di Bella Ma’ sono stati selezionati dopo 4mila provini condotti da Rai casting: il più giovane ha 18 anni, mentre il più grande ha 91 anni.

Tra i concorrenti della Generazione Z troviamo:

Samuele Aprile

Sofia Carollo

Eleonora Cicco

Nina Delmirani Petrelli

Alberto Di Cerbo

Federico D’Onofrio

Eleonora Miglionico

Samuele Olivieri

Alessia Perrella

Francesco Sepe

Ecco invece i concorrenti Boomer:

Monique Dalla Massara

Ermelinda Guerriero

Brigida Massa

Stefania Panebarco

Valter Pigliucci

Mariella Sapienza

Adriano Sconocchia

Maria Grazia Tetti

Leonardo Tirabella

Francesca Zincone

Bella Ma’ le rubriche

L’edizione 2023 di Bella Ma’ vedrà il ritorno delle rubriche di maggior successo dello scorso anno, ma anche di qualche interessante novità. Ecco le rubriche confermate per la seconda stagione del programma di Pierluigi Diaco:

Tutti in pista con Antonella Elia e Adriana Volpe (tutti i lunedì)

e (tutti i lunedì) La posta del cuore con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi (tutti i martedì)

e (tutti i martedì) Tutti in tuta con Annalisa Minetti (tutti i mercoledì)

(tutti i mercoledì) Taglia e cuci con Guillermo Mariotto (tutti i mercoledì)

(tutti i mercoledì) Dove si trova Dio con Don Walter Insero (due giovedì al mese)

(due giovedì al mese) Canta con me con Manuela Villa (due giovedì al mese)

(due giovedì al mese) Tutti cantano con Rita Forte (tutti i venerdì)

(tutti i venerdì) Bella Rai per celebrare i 70 anni della Rai (tutti i giovedì per gli ultimi mesi del 2023)

Quando va in onda Bella Ma’

L’edizione 2023 di Bella Ma’ va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17.00 su Rai 2, a partire da lunedì 11 settembre 2023, e come sempre anche in streaming su RaiPlay.

La sigla di Bella Ma’

La sigla iniziale di Bella Ma’ è il ritornello di Sugar Sugar di Lorella Cuccarini, eseguita da Carlotta Candida Nola e Rosa Sorrentino, mentre la sigla finale, che prende il titolo della trasmissione, è composta da Danilo Paoni e dai componenti del gruppo musicale In Fieri, che la eseguono dal vivo in chiusura di Bella Ma’.

Gli autori di Bella Ma’

Il team di autori della seconda edizione di Bella Ma’ è composto da Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Andrea Amato, Lucia Rossetti, Silvia Zavattini, con la collaborazione di Eliana Bosatra, Laura Cirilli, Raffaella De Gregorio, Monica La Padula, Paola Mantovano, Angela Martucci e Domenico Restuccia.