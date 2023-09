Si chiama Aspettando Bella Ma’ ed è un’anteprima dello show generazionale Bella Ma’ che tornerà su Rai 2 con la seconda edizione lunedì 11 settembre dalle 15.25 alle 17 (fino al giovedì). Alla conduzione il confermatissimo Pierluigi Diaco, che ci fornirà un antipasto – in diretta – della trasmissione alle 15, sempre sulla seconda rete Rai. Al suo fianco oggi anche Roberta Capua.

La prossima settimana dunque vedremo la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55 anni) confrontarsi a colpi di reel. Anche in questa seconda edizione ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, sempre divisi tra le due generazioni, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate e a cimentarsi in gare di ballo, canto, ginnastica e ad animare i talk sui temi del momento. Ci sono voluti 4000 selezioni per arrivare alla rosa finale delle due squadre: il più giovane è appena maggiorenne, invece il più grande ha 91 anni.

ASPETTANDO BELLA MA’ : BELLA RAI, L’INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEI 70 ANNI DELLA RAI

Nella puntata odierna, il giornalista e Roberta Capua presenteranno le novità del “talent show di parola”, come ama definirlo. Sicuramente una new entry sarà il giudice di Ballando con le Stelle e stilista Guillermo Mariotto con ‘Taglia e cuci’. Restano al loro posto le rubriche della scorsa stagione: da Tutti in pista con Antonella Elia e Adriana Volpe a La posta del cuore con Maria Giovanna Elmi e Rosanna Vaudetti, da Tutti in tuta con Annalisa Minetti a Canta con me con Manuela Villa, oltre alla rubrica di don Walter Insero e al Tutti cantano con Rita Forte per ripercorrere la carriera dei grandi nomi della musica leggera italiana.

Nel 2024 invece la Rai spegnerà 70 anni e per l’occasione la seconda parte del programma ogni giovedì si trasformerà in Bella Rai, con lo scopo di celebrare la lunga storia di viale Mazzini. L’ospite previsto per la puntata di giovedì 14 settembre sarà Giancarlo Magalli, che in Rai ha trascorso ben mezzo secolo.