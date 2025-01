BellaMa’ si arricchisce di un altro talento nel cast. Il programma di Rai 2 con Pierluigi Diaco da lunedì 27 gennaio accoglierà il ballerino Tommaso Stanzani. Sarà tra i co-protagonisti della rubrica Tutti in pista, in onda tutti i lunedì.

L’invito ufficiale è stato fatto dal conduttore della trasmissione: “Sono lieto di comunicarvi che stamattina ho chiamato Tommaso Stanzani per chiedergli di entrare a far parte da lunedì 27 Gennaio del cast di BellaMa’. Sarà tra i co-protagonisti della rubrica Tutti in pista che va in onda tutti i lunedì. Tommaso ti aspettiamo con gioia!“.

Nel frattempo, il programma ha messo a segno un altro interessante risultato d’ascolto toccando il picco del 10% di share (con circa 800mila spettatori di media fra le due parti) nella puntata di ieri, 22 gennaio, senza dubbio oro colato per la seconda rete Rai che ha bisogno sempre più di doppie cifre (senza contare il Tg2).

Tommaso Stanzani, la carriera

Classe 2001, nato a Bologna, Tommaso Stanzani ha fatto il suo debutto televisivo partecipando ad Italia’s Got Talent nel 2016, ma solo nel 2020 raggiunge l’apice del successo grazie all’ingresso nella scuola di Amici. Approda al serale, ma non riesce a raggiungere la finale perché eliminato alla terza puntata. Il talento di Stanzani è comunque sotto gli occhi di tutti, non passa inosservato e viene scelto per far parte del corpo di ballo di Battiti Live, trasmesso su Italia 1.

Fiorello lo accoglie a Viva Rai 2 nel 2022, protagonista di coreografie di gruppo e da solo. Spesso il suo nome è balzato in testa ai trend dei social con i suoi balli diventati virali. Rimane nel ‘morning show’ sia nella prima che nella seconda stagione.

Tra il 2022 ed il 2024 ha pubblicato anche alcune canzoni: Origami, Flor de Luna, M’ama non m’ama, Lookin’ in your eyes.

Lo scorso anno Tommaso ha anche scritto un libro che rispecchia la sua passione per il ballo, intitolato “Un ritmo unico: Quattro amici e un sogno: una storia a passo di danza“.

Il 2025 porta dunque una nuova esperienza televisiva per il ballerino: BellaMa’ chiama Tommaso Stanzani.