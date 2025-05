Poco meno di un mese fa ci siamo lasciati con un giallo in cui è stata coinvolta Antonella Elia. L’esuberante conduttrice ed inviata di Citofonare Rai 2 era stata allontanata dalla Rai in seguito a gravi comportamenti dovuti a tensioni sfociate (per quello che sappiamo, da motivi futili) con una persona che lavora nella produzione del programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

TvBlog aveva provato sin da subito a chiedere chiarimenti in merito alla diretta interessata, ma abbiamo incassato il suo no comment.

Immaginavamo che i tempi per uno sblocco della situazione non sarebbero stati troppo lunghi, così TvBlog oggi è in grado di rivelarvi che la ‘punizione’ contro la Elia è terminata. La faccenda è superata e qualcuno se ne sarà già accorto, Domenica 9 febbraio ha ripreso il suo posto di inviata a Citofonare Rai 2, manca però un altro tassello.

Antonella Elia torna a BellaMa’

Ebbene, possiamo dirvi in anteprima che Antonella Elia tornerà anche a BellaMa’ già da questo pomeriggio. Appuntamento alle 15:27 (minuto più, minuto meno) per rivedere la showgirl al fianco del padrone di casa, in co-conduzione della rubrica “Tutti cantano gli anni ’60 e ’70” in cui protagonisti sono Rita Forte e Memo Remigi.

Chiusa la questione Elia, passiamo ora ad un’altra pagina che riguarda sempre il programma di Pierluigi Diaco.

Le lezioni di BellaMa’

Diaco ha inaugurato un ampio spazio dedicato ai cantautori che fanno grande la musica italiana. Nella puntata di ieri, 18 febbraio, è stata la volta di Franco Battiato. A curare la lezione con il conduttore, Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24. Le riflessioni e la storia dell’artista si accompagnano ai suoi successi musicali e le curiosità in un’atmosfera coinvolgente. Boomer e Generazione Z partecipano attivamente con pensieri e parole arricchendo il talk in studio.

TvBlog vi può anticipare che nei prossimi appuntamenti settimanali della rubrica saranno omaggiati :

Domani, 20 febbraio: Fabrizio de Andrè con ospite Tommaso Cerno (Direttore de Il tempo)

con ospite Tommaso Cerno (Direttore de Il tempo) 4 marzo: Renato Zero con ospite Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano) che ha accettato l’invito pubblico fatto da Pierluigi Diaco in diretta proprio a BellaMa’

con ospite Marco Travaglio (Direttore de Il Fatto Quotidiano) che ha accettato l’invito pubblico fatto da Pierluigi Diaco in diretta proprio a BellaMa’ 6 marzo: Rino Gaetano con ospite Angelo Mellone (Direttore Intrattenimento Day Time Rai)

con ospite Angelo Mellone (Direttore Intrattenimento Day Time Rai) 11 marzo: Edoardo Bennato con ospite Antonio Preziosi (Direttore Tg2)

BellaMa’ continua a macinare ascolti fidelizzando il pubblico in un trend crescente. Da inizio stagione ad oggi sono 602.000 gli spettatori medi che seguono il programma (+1% di share rispetto allo stesso periodo della stagione precedente).