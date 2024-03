BellaMa’ arriva nella prima serata di Rai2: lo speciale di BellaRai andrà in onda il 30 maggio. Notizia in anteprima su TvBlog

Come anticipato qualche mese fa da TvBlog, BellaMa’ sta per approdare in prima serata. Stando a quanto ci risulta, infatti, a fine maggio Rai2 dovrebbe ospitare uno speciale del programma di Pierluigi Diaco. Al momento la data individuata sarebbe quella di giovedì 30 maggio. Nel dettaglio, si tratterà di un appuntamento-evento di BellaRai, la fortunata rubrica che nel corso della stagione ha permesso a Diaco di celebrare i 70 anni della televisione pubblica.

BellaRai in prima serata per celebrare i 70 anni della tv

In base alle indiscrezioni che circolano, la serata sarà l’occasione per ripercorrere la storia della Rai e in particolare di Rai2. Tra gli ospiti molti volti del passato e qualcuno del presente. Insomma, le parole chiave saranno ‘teche Rai’ e ‘memoria’, come consuetudine dalle parti di Diaco, per il quale la prima serata del 30 maggio 2024 sarà un debutto assoluto.

Rai2, l’annuncio di Mina nel 1961

Rai2 è nata nel 1961. L’annuncio arrivò all’interno della puntata di Studio Uno del 4 novembre. A farlo fu nientepopodimeno che Mina, la quale, rivolgendosi a tutti i “cittadini del monoscopio“, comunicò la nascita del secondo canale, che omaggiò con la canzone Fascinatin’ rhythm (il video lo trovate cliccando sulla foto qui sopra). La trasmissione inaugurale di Rai2 fu dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, dal momento che l’avvento del secondo canale coincise con la vittoria dell’Italia nel conflitto.

BellaMa’: quando finisce la seconda edizione

Tornando a BellaMa‘, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.25 su Rai2 (la media degli ascolti viaggia intorno al 6% di share, in crescita rispetto a un anno fa), ricordiamo che la seconda edizione in corso terminerà venerdì 3 maggio, per lasciare spazio alle dirette del Giro d’Italia. Per la terza stagione, prevista a partire da settembre prossimo, sono già aperti i casting.