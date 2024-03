BellaMa’ di Pierluigi Diaco sarà confermato in palinsesto nella nuova stagione: andrà in onda ancora su Rai2 o sarà promosso su Rai1?

Ora è ufficiale: BellaMa’ è stato confermato in palinsesto. All’inizio della puntata di oggi, martedì 5 marzo, Pierluigi Diaco ha annunciato l’apertura dei casting della terza edizione del programma che conduce dal 2022 su Rai2 e che chiuderà la seconda stagione il 5 maggio.

Come partecipare alle selezioni del programma di Diaco

Per partecipare ai provini basta iscriversi al sito di Rai Casting e avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (se si vuole fare parte della sezione Generazione Z) e un’età superiore ai 55 anni per la sezione Boomer.

Diaco, venerdì scorso, aveva fatto sapere che la madrina della terza edizione sarà ancora una volta Roberta Capua.

BellaMa’ confermato: su Rai2 o su Rai1?

La trasmissione pomeridiana di Rai2 (solitamente in onda dalle 15.25 alle 17.00, questa settimana inizia alle 15.50 circa per lasciare spazio al ciclismo in diretta della Tirreno-Adriatico) viaggia con la media del 6% di share, in netta crescita rispetto alla stagione di debutto. BellaMa’ insieme a Ore 14 di Milo Infante forma un tandem di successo per la rete, garantendo al pubblico aggiornamenti in tempo reale su cronaca nera e attualità, ma anche intrattenimento ed evasione.

Dunque, una volta confermata la terza edizione di BellaMa’, ora restano i dubbi sulla rete che ospiterà il titolo da settembre 2024: sarà confermato nel palinsesto di Rai2 oppure – come da voci che continuano insistentemente a circolare – sarà promosso su Rai1, in versione giornaliera o settimanale?

Il dato non è ancora tratto.