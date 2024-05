BellaRai2, ecco lo studio della serata-evento con Pierluigi Diaco il 30 maggio (Anteprima Foto)

BellaRai2, le immagini in anteprima dello studio e della scenografia dello speciale di BellaMa’ in onda il 30 maggio alle ore 21.20

Prove in corso. Si avvicina l’appuntamento con la serata-evento di BellaRai2, in diretta su Rai2 giovedì 30 maggio a partire dalle ore 21.25. Pierluigi Diaco e il suo gruppo di autori stanno definendo gli ultimi dettagli in vista dello speciale di BellaMa’ che ripercorrerà la storia del Secondo Canale nato nel 1961, con tanto di annuncio del 4 novembre di Mina.

TvBlog è in grado di mostrarvi in anteprima le immagini della scenografia allestita nello studio Dear che ospiterà BellaRai2. La sigla avrà le note di “Mi ritorni in mente” di Lucio Battisti e sarà eseguita da Rita Forte con Infieri, la band di BellaMa’.

Pierluigi Diaco domenica prossima, 26 maggio, sarà intervistato dall’amica Mara Venier a Domenica In. A seguire, dal 27 al 29 maggio, sempre alla Dear di Roma sono in programma i provini della nuova stagione di BellaMa’, che diventeranno 5 puntate speciali, in onda l’ultima settimana di agosto, nel primo pomeriggio di Rai2. Le nuove puntate della trasmissione pomeridiana che mette a confronto boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i 18 e i 25 anni) inizieranno il 9 settembre, come sempre alle ore 15.30.

Nei giorni scorsi TvBlog ha anticipato i nomi degli ospiti che animeranno BellaRai2 del 30 maggio. Tra questi ci saranno Giancarlo Magalli, Alessandro Greco (che condurrà Unomattina estate su Rai1 dal 3 giugno), Tiberio Timperi, Memo Remigi, Michele Mirabella, Jocelyn, Adriana Volpe, Antonella Elia, Manuella Villa, Justine Mattera, Marino Bartoletti, Rita Forte, Roberta Capua ed Enzo Paolo Turchi, che firmerà la coreografia ballata da sei giovani rappresentanti della generazione Z. Dovrebbero unirsi al folto cast anche Simona Ventura e Paola Perego.

BellaMa’ ha concluso la sua seconda edizione il 3 maggio scorso con la proclamazione della vincitrice Eli Miglionico (qui le dichiarazioni rilasciate a TvBlog).