BellaMa’, la vincitrice Eli Miglionico a TvBlog: “Grazie a Diaco non ho abbandonato la scuola, ora sogno di ballare in tv”

Si chiama Eli Miglionico, ha 20 anni, vive a Roma ed è la vincitrice della seconda edizione di BellaMa’, il programma di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco. L’incoronazione è avvenuta ieri, nell’ultima puntata stagionale della trasmissione che mette a confronto boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i 18 e i 25 anni). La giuria, composta da Antonella Elia, Rita Forte, il coreografo Giampiero Gencarelli, don Walter Insero, Annalisa Minetti, Minnie Minoprio, Memo Remigi, Rosanna Vaudetti, Manuela Villa, Adriana Volpe, ha preferito ha preferito la rappresentante della generazione Z rispetto alla boomer Brigida Massa (59 anni, Sorrento), dopo una sfida a base di reel, canto e ballo.

Dal 9 settembre ad oggi è stato un bellissimo percorso. Provo un mix di incredulità e gioia. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e scoprire il nuovo cast, provando a dare un valore aggiunto al programma.

Eli Miglionico e la decisione di non abbandonare gli studi

Eleonora, detta Eli, aveva superato il provino della prima edizione di BellaMa’, ma è entrata a far parte del titolo solo a settembre 2023:

Mi sono presentata al provino nel 2022, avevo 18 anni e frequentavo il quarto anno del liceo. Avevo letto l’annuncio su Rai Casting, cercavano influencer. Superai i provini, forse avevano colpito la mia autoironia e sfacciataggine. Mi mancava l’ultimo anno e quindi la maturità. La mia intenzione era lasciare la scuola, ma Pigi (Pierluigi Diaco, Ndr) mi disse da subito che sarebbe stato sbagliato abbandonare gli studi per entrare nel programma. Non so quanti conduttori avrebbero fatto come lui. È stato meglio così; BellaMa’ mi ha insegnato anche questo: a darmi il giusto tempo.

Una volta superata la maturità del Liceo di scienze applicate con 66 su 100 la scorsa estate, ecco il tanto agognato ingresso nel cast di BellaMa’. La ragazza – 22 mila follower su Instagram, 80 mila su Tik Tok – racconta di aver lasciato un pezzo del suo cuore nel programma pomeridiano della seconda rete della tv pubblica:

BellaMa’ serve ai giovani per non dimenticare il passato: ho imparato tanto. Un esempio, su tutti: io Luciano Rispoli non lo conoscevo. Grazie a BellaMa’ ho scoperto il suo modo di fare televisione. Gli abbiamo intitolato il palco dove ci esibiamo.

Cinque anni fa un provino per Il Collegio (“ho sempre fatto tutta da sola; a casa siamo tre donne: io, mamma e mia sorella. Mi incoraggiano e sono molto presenti“), ora l’intenzione è proseguire nel mondo dello spettacolo:

Se il prossimo anno mi porterà dei frutti continuerò su questa strada. Mi piacerebbe lavorare in televisione e ballare. È una passione scoperta grazie al programma, anche se danzavo sin da piccola, a casa, perché non avevo le possibilità economiche per una scuola. Un talent come Amici non lo farei per due motivi: non voglio concentrarmi solo sul ballo e se dovessi iniziare ora a studiarlo, non avrei la base tecnica per giocarmela alla pari.

Il piano b non manca: “studiare ostetricia e sessuologia“.

BellaMa’, le altre fasce assegnate

Durante l’ultima puntata del programma (319 in tutto, fin qui) sono state assegnate anche le fasce per il miglior reel realizzato dai concorrenti della generazione Z, andata al ventiduenne Federico D’Onofrio di Roma, e dai concorrenti boomer, vinta da Leonardo Tirabella, 76 anni di Roma. La fascia BellaMa’ Social per il più votato dal pubblico a casa (attraverso il canale Instagram di Rai2), invece, è andata alla ventiquattrenne Alessia Perrella di Avellino, mentre la fascia Grande BellaMa’, assegnata dalla redazione del programma al concorrente che ha fatto il percorso più significativo, se l’è aggiudicata Mariella Sapienza, di Trieste.

Diaco, che il 30 maggio porterà BellaMa’ in prima serata su Rai2, ha buoni motivi per sorridere: la media del programma nella prima stagione era del 5% di share, mentre quest’anno si è attestata al 6,1%, con picchi del 10%. La crescita degli ascolti anno su anno, quindi, è stata del 22%, aumentando anche gli spettatori giovani, maschi e femmine, nella fascia di età 15-34 anni. La terza edizione (casting aperti) inizierà su Rai2 il 9 settembre 2024.