Sarà il Festival della nostalgia, i giornalisti accreditati sono praticamente tutti concordi. Non solo per via degli ospiti musicali (dalla reunion dei Pooh al trio Morandi-Al Bano-Ranieri). Lo sostengono anche i colleghi che ieri hanno ascoltato in anteprima i 28 brani in gara a Sanremo 2023 (qui i giudizi del nostro Alberto Graziola). In questo senso appare perfetta la scelta di Pierluigi Diaco di spedire davanti al teatro Ariston un’icona della televisione popolare. Infatti, come svelato da TvBlog a dicembre scorso, Gianfranco Agus sarà l’inviato di BellaMa’ per il Festival al via a febbraio prossimo.

Nella puntata di ieri del programma di Rai2, Agus è tornato in televisione dopo oltre sette anni di assenza. Il vulcanico giornalista, storico inviato festivaliero (e non solo) de La Vita in diretta, è andato in pensione nel 2016 e da quell’anno ha praticamente detto addio alla televisione.

A proposito di nostalgia, Diaco ieri ha annunciato che nei prossimi giorni saranno ospiti di BellaMa’ gli ex presidente della Camera Fausto Bertinotti (giovedì 26 gennaio) e Gianfranco Fini (venerdì 27 gennaio). A proposito di nostalgia (bis) il conduttore romano ha comunicato che oltre ad Agus e a Gianmaurizio Foderaro (che si occuperà delle interviste ai cantanti), la squadra che seguirà Sanremo per la sua trasmissione sarà composta da Adriana Volpe, Marco Carta, Manuela Villa e Nicola Di Bari, che a settembre compirà 83 anni.

Per la cronaca, l’appuntamento di ieri di BellaMa’ ha registrato la media di share del 5.6% (la media stagionale del programma si aggira intorno al 4.5%), con punte del 7.6% (record assoluto). In generale l’intera programmazione del Day Time è andata bene, al punto che la Rai ha diramato un comunicato di esultanza in cui si sottolinea come ci sia stato “un lavoro di squadra, a servizio del pubblico, che ha seguito gli accadimenti della giornata in maniera tempestiva e capillare“, con riferimento alla cattura del boss Matteo Messina Denaro e alla scomparsa della diva del cinema italiano Gina Lollobrigida.

Per completezza, va segnalato che ieri Storie italiane ha ottenuto il 21.7% con punte del 23.2 (va detto che anche Mattino Cinque su Canale 5 ha fatto registrare ottimi ascolti, con media vicina al 24% di share), Oggi è un altro giorno il 18.1% e La Vita in Diretta il 23.1% con punte del 24.8. Su Rai2 bene anche I Fatti Vostri che ha registrato il 9% di share.