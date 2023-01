Gli ascolti tv di un lunedì particolare, che ha visto la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro e la morte di Gina Lollobrigida, notizie che hanno modificato il daytime.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il nostro Generale ha registrato 3.564.000 telespettatori, per uno share del 18,78%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.570.000 telespettatori, share 19,64%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.405.000, 6,36% e nel programma 1.483.000, 7,37% e nel segmento Plus in seconda serata 973.000, 6,11%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto nella presentazione 1.269.000 telespettatori, share 5,91% e nel programma 1.470.000, 8,53%. Su Italia 1 il film Fast & Furious 6 ha registrato un netto di 1.099.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 842.000 telespettatori, share 5,40%.Su Tv8 il docufilm Zlatan è stato visto da 482.000 telespettatori, share 2,5%. Su La7 il film Giovanni Falcone ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 2,12%. Su Nove il doc Matteo Messina Denaro ottiene 187.000 telespettatori, share 0,93%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.801.000, 21,59%. Striscia la notizia su Canale 5 3.866.000 telespettatori, share 17,45%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.198.000 telespettatori, share 5,37% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.009.000, 4,78% e a seguire Caro Marziano 1.093.000, 5,01%, Il cavallo e la torre 1.640.000, 7,44%, quindi Un posto al sole che registra 1.752.000, 7,85%. NCIS su Italia 1 registra 1.386.000 telespettatori, share 6,24% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.009.000 telespettatori, share 4,57% e nella seconda 997.000, 4,46%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.745.000 telespettatori, share 7,82%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 617.000 telespettatori, share 2,77% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 432.000 telespettatori, share 1,94%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.396.000, 21,71%, e nel game un netto di 4.584.000, 24,77% mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.664.000 telespettatori, share 17,43% e nl game un netto di 3.873.000, 21,15%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 726.000, 3,52%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 645.000 telespettatori, share 3,21%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 835.000 telespettatori, share 3,91%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 576.000 telespettatori, share 11,67%, mentre UnoMattina ha registrato 766.000, 16,46%; Tg1 Edizione Straordinaria 911.000, 19,69%; a seguire Storie Italiane 1.023.000, 20,58% e 1.346.000, 21,70%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.881.000, 17,20%. Su Rai 2 Viva Rai 2! (tornato dopo la pausa Natalizia e con l’annuncio dei Pooh a Sanremo 2023) 655.000, 14,11%; … E Viva il Videobox! 204.000, 4,05%; Tg2 Edizione Straordinaria 293.000, 5,79%; I Fatti Vostri ha registrato 572.000 telespettatori, share 8,36%, e 937.000, 9,01%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 300.000, 5,93%, nel programma 292.000, 6,10%, e nel segmento Extra 278.000, 5,74%, mentre Elisir nella presentazione 256.000, 4,88% e nel programma 350.000, 5,53%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 778.000, 5,88%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.190.000 telespettatori, share 25,06% e 1.103.000, 22,62%, con Forum a 1.454.000, 17,48%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 209.000 telespettatori, share 2,77% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 1,71% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 163.000, 1,50% e La signora in giallo 443.000, 3,27%. La7 ha ottenuto con Omnibus 145.000 telespettatori, share 3.75%, nel segmento News 109.000, 3,09% e nel Dibattito 182.000, 3,72%; quindi Coffee Break 200.000, 4,07% e L’aria che tira 343.000, 5,31% e L’aria che tira Oggi 413.000, 3,67%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 2.194.000, 16,95% e nel programma 2.065.000, 18,07%, Il Paradiso delle Signore 1.944.000, 19,32%; La vita in diretta nella presentazione 2.424.000, 21m79% e nel programma 2.975.000, 23,11%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 696.000 telespettatori, share 5,58%; Bella ma’ un netto di 570.000, 5,56%; Nei tuoi panni 468.000, 4,15% e nei Saluti 287.000, 2,27%. Su Rai 3 il film Pane amore e fantasia 828.000, 7,67%; Aspettando Geo ha ottenuto 1.030.000, 8,11%, Geo 1.464.000, 10,43%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.574.000 telespettatori, share 18,42%, Terra Amara 2.529.000, 19,53% mentre Uomini e donne 2.529.000, 23,27%, e nel Finale 2.263.000, 22,26%, Amici di Maria De Filippi 1.950.000, 19,51%, GF Vip 1.657.000, 16,22%, Un altro domani 1.341.000, 12,69%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.424.000, 12,32%, nel programma 1.909.000, 14,89% e nel segmento I Saluti 2.043.000, 14,53%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 3,70%, mentre The Mentalist 406.000, 3,32%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, 5,32% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 410.000, 3,88% e La signora in giallo 353.000, 2,54%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 358.000 telespettatori, share 2,78%, nel programma 364.000, 3,35%, e Tagadà Focus 385.000, 3,37%. Tg La7 Speciale Matteo Messina Denaro 421.000, 3,73%; il doc Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta 273.000, 1,71%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 1.677.000 telespettatori, share 16,12% e a seguire Cose Nostre – Il boss nell’ombra 565.000, 11,80% . Su Rai 2 Re-Start ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,90%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 363.000, 4,76%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 398.000, 4,40%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.989.000, 28,47%; ore 20:00 5.403.000, 25,56%.

3.989.000, 28,47%; 5.403.000, 25,56%. Tg2 ore 13:00 2.333.000, 17,48%; ore 20:30 1.424.000, 6,44%.

2.333.000, 17,48%; 1.424.000, 6,44%. Tg3 ore 14:30 1.792.000, 13,95%; ore 19:00 2.316.000, 13,11%.

1.792.000, 13,95%; 2.316.000, 13,11%. Tg5 ore 13:00 3.207.000, 23,91%; ore 20:00 4.742.000, 22,12%.

3.207.000, 23,91%; 4.742.000, 22,12%. Studio Aperto ore 12:25 1.266.000, 11,51%; ore 18:30 752.000, 5,18%.

1.266.000, 11,51%; 752.000, 5,18%. Tg4 ore 12.00 323.000, 3,86%; ore 18:55 886.000, 4,92%.

323.000, 3,86%; 886.000, 4,92%. Tg La7 ore 13:30 581.000, 4,16%; ore 20:00 1.355.000, 6,32%.

