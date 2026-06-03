I Volti della Repubblica vincono la serata, Un Nuovo Inizio resta indietro. I dati Auditel del 2 Giugno 2026

I Volti della Repubblica si conferma una serata evento che batte la concorrenza di Mediaset. Il divario fra i due contenuti, la rete ammiraglia di Cologno Monzese ha scelto Un Nuovo Inizio, non è elevatissimo ma sostanziale. 16,2% di Share a favore di Viale Mazzini contro il 14,8% di Share ottenuto dalla concorrenza. Questo il gap fra i due contenuti in una serata segnata dall’anniversario degli ottant’anni dal Referendum Monarchia-Repubblica, il Presidente Mattarella – in diretta televisiva – ha fatto da cerimoniere in un momento storico preciso. Anche per la televisione italiana.

Il resto del palinsesto offre scelte diverse: Rai2 propone Formidabile Discoring Forever che arriva al 4,8% di Share. Rai3, invece, opta per Indovina Chi Viene a Cena e si attesta intorno al 4,4% di Share. Rete4 garantisce il 5,2% di Share con È Sempre Cartabianca. Il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer cresce rispetto alle settimane precedenti. Italia Uno cambia riferimento e punta su Chief of Station – Verità a Tutti i Costi che raggiunge il 6% di Share.

I Volti della Repubblica anima la prima serata Rai

La7 arriva al 9,4% di Share con DiMartedì: il talk show condotto da Giovanni Floris svetta con dati che confermano il trend positivo di una stagione in crescita, anche nella seconda parte di programma (DiMartedì Più) dove si raggiunge l’8,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 3,1% di Share con Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo. Il nuovo reality show con Fabio Caressa alla conduzione funziona anche sulla generalista.

Nove ripesca un cult della commedia sentimentale: Corpi da Reato conquista il 2,2% di Share, mentre Dungeons & Dragons – L’onore dei Ladri arriva al 2,6% di Share sul Canale 20. Rai4 sceglie Io, Robot fermandosi al 2,3% di Share. Su Iris Uomini e Cobra resta all’1,3% di Share. RaiPremium si affida alla replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ottenendo il 2% di Share.

Access prime time a La Ruota della Fortuna

La sfida preserale, sulla generalista, se l’aggiudica Gerry Scotti al 25,6% di Share con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi si ferma al 20,5% di Share per dare spazio alla prima serata con lo speciale dedicato al 2 Giugno. I Volti della Repubblica hanno avuto la precedenza.