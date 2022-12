Con l’annuncio dei nomi dei Big in gara da parte di Amadeus domenica al Tg1 delle 13.30 si aprirà ufficialmente il countdown al Festival di Sanremo, che andrà in scena in diretta su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Come da tradizione, già nel periodo precedente alla sua messa in onda, la kermesse canora influenzerà i palinsesti della tv pubblica, anche in termini di contenuti dei singoli programmi. Per esempio, questo discorso riguarderà BellaMa’, che a partire da lunedì 5 dicembre, e tutti lunedì fino a febbraio del prossimo anno, si occuperà del Festival con una rubrica dal titolo Tutti cantano Sanremo.

Per questo spazio fisso (al via alle ore 16.20), secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbero state arruolate Antonella Elia e Adriana Volpe (ci sarà anche Manuela Villa, ospite nella puntata di oggi: farà parte della ‘compagnia di giro’ durante la settimana del Festival). Ma le notizie che riguardano BellaMa’ e il Festival di Sanremo non finiscono qui. Sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, Pierluigi Diaco avrebbe scelto l’inviato a Sanremo dal 6 all’11 febbraio. Si tratterebbe di Gianfranco Agus, storico volto de La vita in diretta (ne è stato iconico inviato per 23 anni). Così, Agus, che proprio due giorni prima dell’inizio di Sanremo 2023 compirà 74 anni, tornerà a raccontare, con il suo inconfondibile stile, i giorni caldi della kermesse canora che tradizionalmente regalano momenti cult sul palco ma anche all’esterno, nelle stradine della cittadina ligure, nei pressi del teatro Ariston.

L’appuntamento fisso dedicato al Festival sarà una delle novità all’interno della trasmissione di Rai2 che col passare dei mesi continua a crescere negli ascolti (come abbiamo sottolineato di recente). Questa settimana le puntate di martedì e di ieri (versione BellaMa’ Extra) hanno toccato il dato record del 6.2% di share di media, sfruttando al meglio la variazione di palinsesto su Rai1 dove Il paradiso delle signore e La vita in diretta non sono andati in onda per lasciare spazio ai Mondiali di calcio.

BellaMa’, che da lunedì prossimo (ospite Lorella Cuccarini, che Sanremo l’ha frequentato sia da conduttrice sia da cantante in gara) andrà in onda a partire dalle ore 15.30 – cioè quindici minuti dopo rispetto a quanto accaduto finora -, presidierà anche il periodo natalizio. Il programma di Rai2, infatti, si fermerà solo lunedì 26 dicembre, mentre tutti gli altri giorni è prevista la regolare diretta. Nella puntata di venerdì 23 dicembre, Diaco (che anche quest’anno sarà on air su Radio2 il giorno di Natale, dalle 16.00 alle 19.30 per lo scambio di auguri con gli ascoltatori) intervisterà, affiancato da un bambino, Babbo Natale, mentre venerdì 6 gennaio sarà la volta dell’intervista alla Befana, stavolta con la partecipazione di una bambina.