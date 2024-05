Nuova puntata sabato 25 maggio 2024 di Ciao maschio, il varietà condotto da Nunzia De Girolamo ormai appuntamento fisso della seconda serata del sabato della prima rete della televisione pubblica. Sabato inoltre Ciao maschio avrà modo di sperimentare una seconda serata vera, andando in onda circa un’ora prima del solito. Sabato sera è in onda infatti nel prime time di Rai1 La nostra Raffaella, un lungo documentario tutto dedicato alla cara ed indimenticabile Raffaella Carrà. Programma questo che terminerà attorno alle 23:20, permettendo quindi alla trasmissione di Nunzia De Girolamo di andare in onda prima e di durare anche un po’ di più.

Ciao maschio ed il tema della settima puntata

“Ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso“. Questa frase di Alberto Moravia sarà il perno centrale della puntata di sabato 25 maggio di Ciao maschio. Partendo da questa affermazione del grande scrittore, Nunzia De Girolamo interrogherà i suoi tre ospiti, per capire attraverso le loro esperienze personali, se questa frase di Moravia ha un significato assoluto, o se ogni vicenda personale fa storia a se, come quasi sempre accade.

Gianmarco Tognazzi ospite di Nunzia De Girolamo

Siamo in grado di anticiparvi gli ospiti di questo appuntamento speciale di Ciao maschio, che verranno interrogati su questo aforisma di Moravia. Si parte da un figlio d’arte Gianmarco Tognazzi. Figlio del grande Ugo Tognazzi, dopo un inizio di carriera squisitamente televisivo, prima su Canale 5 e poi su Rai1 alla guida dell’indimenticabile edizione del Festival di Sanremo 1989, quella ribattezzata dei “figli di“, Gianmarco diventa un affermato attore. Cinema e fiction televisiva nel curriculum di Gianmarco Tognazzi, citiamo “Teste rasate” per il cinema e “Pietro Mennea, la freccia del Sud” per la tv.

La musica e la vita da papà di Mario Biondi

Secondo ospite della settima emissione di Ciao maschio il cantante Mario Biondi, interprete di bellissime canzoni e voce particolarissima, con una forte impronta jazz, calda ed estremamente passionale. Padre di 10 figli racconterà a Nunzia De Girolamo gli intrecci della sua vita fra la carriera di cantante ed il mestiere di papà.

Giovanni Angiolini completa il cast della penultima puntata di Ciao maschio

Chiude il trittico il medico chirurgo Giovanni Angiolini, noto oltre che per aver partecipato al Grande fratello, anche per la sua relazione con la conduttrice e showgirl svizzera Michelle Hunziker. Appuntamento dunque per la settima puntata di Ciao maschio, la penultima di questo ciclo e stavolta nella seconda serata vera di Rai1, a partire dalle ore 23:20 circa, sabato 25 maggio, ovviamente con la conduzione di Nunzia De Girolamo.