Ultima puntata di questo ciclo di Ciao maschio in onda sabato 1 giugno 2024. Il programma di varietà condotto da Nunzia De Girolamo, diventato ormai appuntamento fisso della seconda serata del sabato della prima rete della televisione pubblica chiude la sua cavalcata stagionale. Ma quello di sabato non sarà un addio, ma solo un arrivederci. Ciao maschio infatti tornerà puntualmente in onda il prossimo autunno con una serie nuova di zecca di 12 puntate, nella medesima collocazione.

L’ultima puntata stagionale di Ciao maschio

Ma torniamo all’ultima puntata, l’ottava di questo ciclo di Ciao maschio in onda sabato in seconda serata su Rai1. Fra gli ospiti spicca il nome di un’esponente della canzone napoletana, forse il più celebre e più acclamato negli ultimi quarant’anni dal pubblico partenopeo, ovvero Nino D’Angelo.

Nino D’Angelo ospite della puntata finale

Artista a tutto tondo, D’Angelo inizia a cantare giovanissimo e dopo una breve gavetta diventa un idolo per i napoletani grazie al successo di alcune canzoni negli anni settanta. Diventa poi uno dei maggiori esponenti delle sceneggiate napoletane, insieme al grande Mario Merola. Negli anni ottanta tanti successi canori, nell’epoca del suo “caschetto d’oro” soprannome dato dalla sua pettinatura alla Raffaella Carrà.

Nino D’Angelo, una carriera fra musica, teatro e cinema

Poi arriva anche il cinema, ricordiamo alcune pellicole insieme proprio a Mario Merola. Ecco poi un cambiamento musicale negli anni novanta con pezzi più impegnati e collaborazioni varie che lo portano a scrivere anche colonne sonore per film e spettacoli teatrali. In questa fase vince premi quali il Nastro d’argento e il Davide di Donatello con il film “Tano da morire“. Dal 2006 al 2010 è stato direttore artistico del teatro Viviani di Napoli. Il suo legame con la città partenopea è sempre fortissimo, nei giorni scorsi ha salutato con soddisfazione per esempio con un video sui social il probabile avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli calcio.

Il tema della puntata

Il tema dell’ultima puntata sarà “Tra pregiudizio e sacrificio” e Nino parlerà proprio dei pregiudizi che ha dovuto subire agli inizi della sua carriera, sopratutto al di fuori di confini della sua regione, dove era praticamente un “Re”. Nel corso della trasmissione ci sarà poi una sorpresa che lo farà emozionare. Appuntamento dunque per l’ottava ed ultima puntata stagionale di Ciao maschio, a sabato 1 giugno 2024 in seconda serata su Rai1, ovviamente con la conduzione di Nunzia De Girolamo.