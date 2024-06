Focus ascolti: Ciao maschio 2024 programma più visto della seconda serata Rai

Si è chiuso sabato sera l’attuale ciclo di Ciao maschio. Il talk show di Rai1 diretto e condotto da Nunzia De Girolamo ha terminato questa serie della primavera 2024 e già la mente è proiettata per il ciclo autunnale in onda da settembre su Rai1, nella medesima collocazione temporale. Prima però per Nunzia De Girolamo c’è il rinnovato impegno, insieme al suo partner televisivo Gianluca Semprini, con una nuova edizione di Estate in diretta, in onda per tutta l’estate nei pomeriggi di Rai1.

Ciao maschio 2024 l’analisi degli ascolti

Vediamo intanto come è andato questo ultimo ciclo di Ciao maschio nel sabato sera di Rai1 nella nostra storica rubrica di Focus ascolti. Partiamo come sempre dal dato medio totale che è stato quest’anno al 12,20% di share, con 712.812 telespettatori. La puntata più vista è stata quella partita attaccata all’Eurovision lo scorso 11 maggio che ha ottenuto una media del 22,96% di share e 973.542 telespettatori, partita all’una di notte. La seconda parte di quella puntata ottenne il 20,43% di share e 442.234 telespettatori.

Ciao maschio, programma più visto della seconda serata di Rai1

Ciao maschio è stato il programma di seconda serata di Rai1 più visto e naturalmente di tutta la Rai. Da ottobre e fino al sabato precedente alla prima puntata, la prima rete della Rai ha ottenuto in quello slot del sabato una media del 9% di share, di tre punti sotto la media del programma di Nunzia De Girolamo. Nella medesima fascia poi Rai1 ottiene negli altri giorni della settimana il 10% di share, di due punti al di sotto di Ciao maschio, che a questo punto potrebbe ambire al raddoppio settimanale, occupando anche un’altra seconda serata di Rai1, insieme a quella del sabato.

I dati per target

Il dato di permanenza si è fissato al 34%, mentre l’età media del pubblico di Ciao maschio è stata di 61 anni. Ma andiamo ora ad analizzare i vari target del talk show di Rete 1. Abbiamo un pubblico in leggera prevalenza femminile, con uno share del 13,87%, a fronte del 10,30% del pubblico maschile. Per quel che riguarda l’età il programma di Nunzia De Girolamo ottiene il 13,24% nella fascia 55-64 anni ed il 15,87% fra gli over 65.

Percentuali praticamente omogenee per quel che riguarda il livello d’istruzione. Sia elementare che media inferiore e superiore ed universitaria viaggiano attorno al 12% di share. Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 13,6% di share sia nella classe medio alta che in quella alta. Percentuali più basse, attorno all’11% nelle classi basse e medio basse.

Chiudiamo come sempre il nostro focus ascolti con le regioni. Ciao maschio primavera 2024 ottiene gli share più alti in Umbria con il 20,26%, Molise con il 20,40% e Puglia con il 17,12% di share. Le regioni con gli share più bassi risultano essere la Valle D’Aosta con l’1,04%, la Calabria con il 7,39% ed il Piemonte con l’8,04% di share.