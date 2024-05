Appuntamento con Ciao Maschio questo sabato, 1° giugno, in seconda serata su Rai 1 per l’ultima puntata stagionale del programma condotto da Nunzia de Girolamo, pronta ad accogliere gli ultimi tre ospiti e con loro chiacchierare del tema che verrà affrontato e raccontarsi.

Qualche giorno fa Hit dalle nostre pagine ha rivelato chi sarà il primo di questi: il cantautore Nino d’Angelo.

Ciao Maschio, ultima puntata del 1° giugno 2024: anticipazioni esclusive

TvBlog oggi è in grado di anticiparvi gli altri due ospiti che animeranno il salotto sabato sera: saranno l’attore Giampaolo Morelli, conosciuto per film come Mine Vaganti, Smetto quando voglio o serie come Distretto di Polizia, Braccialetti Rossi e Non ci resta che il crimine (citandone alcuni) e il coreografo nonché insegnante di ballo nella scuola di Amici, Emanuel Lo.

Giampaolo Morelli dal sogno al complicato rapporto con la famiglia

In particolare, Morelli si confesserà a cuore aperto rivelando le difficoltà che ha avuto nel rapporto tormentato con i suoi genitori. Difficoltà venute a galla soprattutto negli anni della gavetta dell’attore. Una volta lasciati gli studi, Morelli ha voluto inseguire i suoi sogni, ma dietro le speranze di un giovane pronto a fare il grande salto, c’è stata una famiglia assente nell’aiutarlo a raggiungere gli obiettivi.

In più l’allontanamento dalla sua città natale, Napoli, lo ha portato a drastiche scelte di cui parlerà durante l’intervista riservata a Nunzia de Girolamo. Non a caso, il tema dell’ultima puntata sarà: tra pregiudizio e sacrificio.

Emanuel Lo e la storia con Giorgia

Anche Emanuel Lo parlerà della sua sfera privata. Lo farà parlando, fra le altre cose, della sua compagna Giorgia – neo conduttrice di X Factor 2024 – con cui sta insieme da ben 20 anni.

Sia Giampaolo Morelli che Nino d’Angelo ed Emanuel Lo saranno protagonisti di una sorpresa per loro emozionante, per quest’ultimo particolarmente commovente.

Quando va in onda Ciao Maschio?

Dunque, appuntamento con Ciao Maschio a sabato 1° giugno in seconda serata (23:30 circa) su Rai 1, subito dopo il film “La bambina che non voleva cantare“.