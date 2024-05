Trovano conferma le indiscrezioni lanciate qualche settimana fa da FQ Magazine e Dagospia: la squadra di X Factor 2024 si rinnova quasi del tutto, in giuria e alla conduzione.

Giorgia conduce X Factor 2024

È Giorgia Todrani (detta, in arte, Giorgia) a prendere il posto di Francesca Michielin che ha condotto le ultime due edizioni del talent (ora di) Sky. Per lei una prima volta da conduttrice in solitaria per uno show stagionale dopo la co-conduzione a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus e soprattutto dopo le tante ospitate nel glass di Viva Rai 2!, nelle quali ha dimostrato le sue qualità da intrattenitrice e la sua versatilità artistica. Recentemente l’abbiamo vista co-condurre l’evento de Il Volo all’Arena di Verona andato in onda su Canale 5,

X Factor 2024, i giudici

Vediamo, dunque, chi siederà al bancone della giuria: si tratta di tre new entry e di un ritorno. E partiamo proprio da quest’ultimo, visto che torna a vestire i panni del giurato una ‘vecchia’ conoscenza del talent, ovvero Manuel Agnelli, in giuria per la prima volta nel 2016 (quando guidò gli Over), quindi nel 2017 (con i gruppi, tra i quali spiccarono i Måneskin, che arrivarono secondi con Chosen alle spalle di Lorenzo Licitra), nel 2018 (con gli Under Donne) per tornare nel 2020 (ancora con i Gruppi) e nel 2021 (con quella che fu denominata ‘Squadra 1’). Cinque edizioni già alle spalle e la sesta in arrivo per lui, che diventa, dunque, il veterano dell’intero ‘team’ conduttori.

Le new entry sono Jack La Furia, all’anagrafe Francesco Vigorelli, Achille Lauro e Paola Iezzi. Il poker di giudici si presenta, dunque, piuttosto variegato, offrendo ‘sfumature’ rock, un tocco di rap, una buona dose di pop- dance e l’eclettismo della ‘performing act’.

X Factor 2024, quando va in onda?

La diciottesima edizione di X Factor andrà in onda a settembre su Skyno e Now.